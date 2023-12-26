Недавно 25 декабря украинцы отметили Рождество. Изменение даты связано с тем, что 1 сентября 2023 года УПЦ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. Однако выходного в этот день не было. А будут ли люди отдыхать 1 января, знает 24 Канал.

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Будет ли выходной 1 января

Уже второй год в Украине идет военное положение, ведь 24 февраля 2022 года Россия объявила полномасштабное вторжение в нашу страну. Согласно правилам, 1 2024 года января будет рабочим днем. Так что некоторые украинцы не смогут полноценно отдохнуть после новогодней ночи. Однако частному бизнесу можно сделать выходной для своих работников.

Важно отметить, что военное положение требует отменить все праздничные дни.

Несмотря на все, украинцы на второй год полномасштабной войны уже научились приспосабливаться к существующим ограничениям. Поэтому 31 декабря можно хорошо отдохнуть, а вот 2024 год, который стартует в понедельник, начать продуктивно. Ведь сейчас, как никогда, важно помогать украинским защитникам и защитницам и поддерживать государство.

С наступающим Новым годом! Спокойных праздников!