Однак не у всіх українців є святковий настрій. Адже цей Новий рік також зустрічаємо у час війни. Як би важко не було, намагайтеся зберігати вогник надії та любові у своєму серці. Незабаром добро таки переможе зло.
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Редакція 24 Каналу приєднується до всіх теплих побажань та вітає вас прийдешнім Новим роком. З нагоди свята публікуємо добірку красивих привітань у прозі та віршах.
Новий 2024 рік: привітання у віршах
Новий рік — сімейне свято,
Об’єднав всіх за столом.
І ялинка в кожній хаті,
Сніг лапатий за вікном...
В цій чудовій атмосфері,
Сміх веселий де дзвенить,
Рік наступний я бажаю
Весь без залишку прожити!
Поруч будуть хай найближчі,
Омине печаль і сум.
І везіння в кожній сфері,
Найсвітліших, гарних дум!
***
Владу в руки взяв Дракон
Й встановив такий закон:
В Новий рік всім веселитись
І ніколи не сваритись.
Будьте кожен гарним й сильним,
На роботі – чемним й пильним.
А іще я побажаю:
Щастя й успіхів без краю,
Хай минають грип, застуда,
Хай в родині згода буде.
Щоб зросла в вас зарплатня,
Щоб міцніли ви щодня!
Січень двері відкриває –
З Новим роком вас вітаю!
***
З Новим роком вас вітаю.
Миру й злагоди бажаю.
Хай цей рік у вашу хату
Принесе велику вдачу.
Щоб ніколи не хворіли,
А в душі, щоб молоділи.
Щоб було у вашім домі
Повно радості й любові.
Чого ще вам побажати?
Звісно, радості багато,
Рідних щирих посмішок,
В домі, щоб був затишок.
До Нового року – лічені години / Фото "Побажайко"
До Нового року – лічені години / Фото Telegraf
***
У жінок хай будуть шубки,
Мерседес — чоловікам,
Мрії, щоб збувались хутко,
Щоб вночі сіяли зорі.
Щоб робота не втомила,
Зарплатня була мільйон,
Та серця завжди бриніли
Із любов’ю в унісон!
***
З Новим роком шлю вітання
І бажаю в гарну мить
Успіху, добра, натхнення,
Тільки в мирі, в щасті жити.
Хай цвіте казково доля,
Рік удачу принесе.
Нехай збудуться всі мрії,
Буде хай найкращим все.
***
Бажаю миру і добра,
Любові та душевного тепла!
Нехай прийдешній Новий рік
Дарує щастя та любові вам безлік!
Хай Новий рік відкриє двері
У світ надій, турботи, віри.
І все хороше розпочнеться!
Удача хай вам посміхнеться!
Новий 2024 рік: привітання у прозі
Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб усе лихе залишилося у минулому. Бажаю, щоб попереду чекали тільки чудові та радісні події. Також бажаю миру, злагоди, здоров’я, процвітання, кохання, везіння, життєвого комфорту та казкового настрою. І нехай Новий рік буде багатим на бажані подарунки та міцні обійми дорогих людей.
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Вітаю з Новим роком! Бажаю домашнього затишку, чудового настрою, яскравої мрії, доброї надії, життєвого достатку, щирої радості та вірної любові. Бажаю, щоб Новий рік приніс багато зустрічей з друзями, багато веселощів, багато подорожей, багато приємних турбот. І нехай твоє серце переповнює щастя!
До Нового року – лічені години / Фото rodzunka.com.ua
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Новорічне бажання моє просте: міцного здоров’я, щастя без меж, добробуту та Божого благословення. Нехай Новий рік принесе Україні мир та процвітання. Усі труднощі та страждання залишайте у минулому. Нехай перед вами буде чиста дорога до світлого майбутнього.
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З Новим роком! З новим щастям! Нехай 2024 рік подарує букет яскравих емоцій і вражень. Нехай рік буде насиченим поїздками, цікавими заходами та подарує спілкування з приємними людьми.
До Нового року – лічені години / Фото Pinterest
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До тебе в будинок поспішає новорічне диво. Приготуйся зустрічати його радісною усмішкою, смачними стравами та приголомшливим образом. З прийдешнім! Нехай свято принесе щастя!
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З Новим роком! Нехай він подарує вам найбажаніші подарунки, принесе багато радісних подій, зустрічей і здійснить усі мрії. Бажаю, щоб навіть в зимову холоднечу ваше серце горіло любов’ю, сили додавалися, а успішними були усі справи та проєкти. Нехай дзвін келихів покладе початок новому, щасливому періоду у вашому житті!