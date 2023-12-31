Однако не у всех украинцев есть праздничное настроение. Ведь этот Новый год тоже встречаем во время войны. Как бы трудно ни было, старайтесь хранить огонек надежды и любви в своем сердце. В скором времени добро таки победит зло.

Ответ вот здесь Выходной или рабочий день: каким будет 1 января 2024 для украинцев

Редакция 24 Канала присоединяется ко всем теплым пожеланиям и поздравляет вас с новым Новым годом. По случаю праздника публикуем подборку красивых поздравлений в прозе и стихах.

Новый 2024 год: поздравления в стихах

Новий рік — сімейне свято,

Об’єднав всіх за столом.

І ялинка в кожній хаті,

Сніг лапатий за вікном...



В цій чудовій атмосфері,

Сміх веселий де дзвенить,

Рік наступний я бажаю

Весь без залишку прожити!



Поруч будуть хай найближчі,

Омине печаль і сум.

І везіння в кожній сфері,

Найсвітліших, гарних дум!

***

Владу в руки взяв Дракон

Й встановив такий закон:

В Новий рік всім веселитись

І ніколи не сваритись.

Будьте кожен гарним й сильним,

На роботі – чемним й пильним.

А іще я побажаю:

Щастя й успіхів без краю,

Хай минають грип, застуда,

Хай в родині згода буде.

Щоб зросла в вас зарплатня,

Щоб міцніли ви щодня!

Січень двері відкриває –

З Новим роком вас вітаю!

***

З Новим роком вас вітаю.

Миру й злагоди бажаю.

Хай цей рік у вашу хату

Принесе велику вдачу.



Щоб ніколи не хворіли,

А в душі, щоб молоділи.

Щоб було у вашім домі

Повно радості й любові.



Чого ще вам побажати?

Звісно, радості багато,

Рідних щирих посмішок,

В домі, щоб був затишок.

До Нового года – считанные часы / Фото "Побажайко"

До Нового года – считанные часы / Фото Telegraf

***

У жінок хай будуть шубки,

Мерседес — чоловікам,

Мрії, щоб збувались хутко,

Щоб вночі сіяли зорі.

Щоб робота не втомила,

Зарплатня була мільйон,

Та серця завжди бриніли

Із любов’ю в унісон!

***

З Новим роком шлю вітання

І бажаю в гарну мить

Успіху, добра, натхнення,

Тільки в мирі, в щасті жити.

Хай цвіте казково доля,

Рік удачу принесе.

Нехай збудуться всі мрії,

Буде хай найкращим все.

***

Бажаю миру і добра,

Любові та душевного тепла!

Нехай прийдешній Новий рік

Дарує щастя та любові вам безлік!

Хай Новий рік відкриє двері

У світ надій, турботи, віри.

І все хороше розпочнеться!

Удача хай вам посміхнеться!

Новый 2024 год: поздравления в прозе

Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы все зло осталось в прошлом. Желаю, чтобы впереди ждали только отличные и радостные события. Также желаю мира, согласия, здоровья, процветания, любви, везения, жизненного комфорта и сказочного настроения. И пусть Новый год будет богат желаемыми подарками и крепкими объятиями дорогих людей.

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Поздравляю с Новым годом! Желаю домашнего уюта, прекрасного настроения, яркой мечты, доброй надежды, жизненного достатка, искренней радости и любви. Хочу, чтобы Новый год принес много встреч с друзьями, много веселья, много путешествий, много приятных забот. И пусть сердце твое переполняет счастье!

До Нового года – считанные часы / Фото rodzunka.com.ua

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Новогоднее желание мое простое: крепкого здоровья, счастья без границ, благополучия и Божьего благословения. Пусть Новый год принесет Украине мир и процветание. Все трудности и страдания оставляйте в прошлом. Пусть перед вами будет чистая дорога к светлому будущему.

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С Новым годом! С новым счастьем! Пусть 2024 год подарит букет ярких эмоций и впечатлений. Пусть год будет насыщенным поездками, интересными мероприятиями и подарит общение с приятными людьми.

До Нового года – считанные часы / Фото Pinterest

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К тебе в дом торопится новогоднее чудо. Приготовься встречать его радостной улыбкой, вкусными блюдами и потрясающим образом. С наступающим! Пусть праздник принесет счастье!

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С Новым годом! Пусть он подарит вам самые желанные подарки, принесет много радостных событий, встреч и осуществит все мечты. Желаю, чтобы даже в зимнюю стужу ваше сердце горело любовью, силы прилагались, а успешными были все дела и проекты. Пусть звон бокалов положит начало новому, счастливому периоду в вашей жизни!