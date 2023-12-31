Однако не у всех украинцев есть праздничное настроение. Ведь этот Новый год тоже встречаем во время войны. Как бы трудно ни было, старайтесь хранить огонек надежды и любви в своем сердце. В скором времени добро таки победит зло.
Ответ вот здесь Выходной или рабочий день: каким будет 1 января 2024 для украинцев
Редакция 24 Канала присоединяется ко всем теплым пожеланиям и поздравляет вас с новым Новым годом. По случаю праздника публикуем подборку красивых поздравлений в прозе и стихах.
Новый 2024 год: поздравления в стихах
Новий рік — сімейне свято,
Об’єднав всіх за столом.
І ялинка в кожній хаті,
Сніг лапатий за вікном...
В цій чудовій атмосфері,
Сміх веселий де дзвенить,
Рік наступний я бажаю
Весь без залишку прожити!
Поруч будуть хай найближчі,
Омине печаль і сум.
І везіння в кожній сфері,
Найсвітліших, гарних дум!
***
Владу в руки взяв Дракон
Й встановив такий закон:
В Новий рік всім веселитись
І ніколи не сваритись.
Будьте кожен гарним й сильним,
На роботі – чемним й пильним.
А іще я побажаю:
Щастя й успіхів без краю,
Хай минають грип, застуда,
Хай в родині згода буде.
Щоб зросла в вас зарплатня,
Щоб міцніли ви щодня!
Січень двері відкриває –
З Новим роком вас вітаю!
***
З Новим роком вас вітаю.
Миру й злагоди бажаю.
Хай цей рік у вашу хату
Принесе велику вдачу.
Щоб ніколи не хворіли,
А в душі, щоб молоділи.
Щоб було у вашім домі
Повно радості й любові.
Чого ще вам побажати?
Звісно, радості багато,
Рідних щирих посмішок,
В домі, щоб був затишок.
До Нового года – считанные часы / Фото "Побажайко"
До Нового года – считанные часы / Фото Telegraf
***
У жінок хай будуть шубки,
Мерседес — чоловікам,
Мрії, щоб збувались хутко,
Щоб вночі сіяли зорі.
Щоб робота не втомила,
Зарплатня була мільйон,
Та серця завжди бриніли
Із любов’ю в унісон!
***
З Новим роком шлю вітання
І бажаю в гарну мить
Успіху, добра, натхнення,
Тільки в мирі, в щасті жити.
Хай цвіте казково доля,
Рік удачу принесе.
Нехай збудуться всі мрії,
Буде хай найкращим все.
***
Бажаю миру і добра,
Любові та душевного тепла!
Нехай прийдешній Новий рік
Дарує щастя та любові вам безлік!
Хай Новий рік відкриє двері
У світ надій, турботи, віри.
І все хороше розпочнеться!
Удача хай вам посміхнеться!
Новый 2024 год: поздравления в прозе
Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы все зло осталось в прошлом. Желаю, чтобы впереди ждали только отличные и радостные события. Также желаю мира, согласия, здоровья, процветания, любви, везения, жизненного комфорта и сказочного настроения. И пусть Новый год будет богат желаемыми подарками и крепкими объятиями дорогих людей.
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Поздравляю с Новым годом! Желаю домашнего уюта, прекрасного настроения, яркой мечты, доброй надежды, жизненного достатка, искренней радости и любви. Хочу, чтобы Новый год принес много встреч с друзьями, много веселья, много путешествий, много приятных забот. И пусть сердце твое переполняет счастье!
До Нового года – считанные часы / Фото rodzunka.com.ua
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Новогоднее желание мое простое: крепкого здоровья, счастья без границ, благополучия и Божьего благословения. Пусть Новый год принесет Украине мир и процветание. Все трудности и страдания оставляйте в прошлом. Пусть перед вами будет чистая дорога к светлому будущему.
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С Новым годом! С новым счастьем! Пусть 2024 год подарит букет ярких эмоций и впечатлений. Пусть год будет насыщенным поездками, интересными мероприятиями и подарит общение с приятными людьми.
До Нового года – считанные часы / Фото Pinterest
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К тебе в дом торопится новогоднее чудо. Приготовься встречать его радостной улыбкой, вкусными блюдами и потрясающим образом. С наступающим! Пусть праздник принесет счастье!
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С Новым годом! Пусть он подарит вам самые желанные подарки, принесет много радостных событий, встреч и осуществит все мечты. Желаю, чтобы даже в зимнюю стужу ваше сердце горело любовью, силы прилагались, а успешными были все дела и проекты. Пусть звон бокалов положит начало новому, счастливому периоду в вашей жизни!