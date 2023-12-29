З Новим роком 2024: найкращі привітання у картинках зі святом

Залишаються лічені дні до Нового 2024 року. Його символом стане Зелений Дерев'яний Дракон. Нехай ця тварина допомагає кожному розв'язати всі проблеми та бути щасливим.

Це вже буде другий рік без салютів і гучних застіль, адже в країні відбувається війна за свободу та незалежність. Пам'ятаймо про тих, хто великою ціною звільняє кожен сантиметр нашої землі та не дає ворогу панувати. Редакція 24 Каналу щиро вітає усіх з Новим роком і бажає кожного мирного неба та спокою. Нехай 2024 стане для нашої країни переможним.

До речі Свято наближається: скільки днів залишилось до Нового 2024 року

Картинки-привітання з Новим роком



З Новим роком 2024 / Фото Pryvitannia.com



З Новим роком 2024 / Фото V24.com.ua



З Новим роком / Фото Webmandry.com.ua



З Новим роком 2024 / Фото "Телеграф"



З Новим роком / Фото vjoy.cc



З Новим роком 2024 / Фото Радіо ТРЕК



Новий рік 2024 / Фото "Апостроф"



З Новим роком / Фото "Телеграф"