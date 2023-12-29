Це вже буде другий рік без салютів і гучних застіль, адже в країні відбувається війна за свободу та незалежність. Пам'ятаймо про тих, хто великою ціною звільняє кожен сантиметр нашої землі та не дає ворогу панувати. Редакція 24 Каналу щиро вітає усіх з Новим роком і бажає кожного мирного неба та спокою. Нехай 2024 стане для нашої країни переможним.

До речі Свято наближається: скільки днів залишилось до Нового 2024 року

Картинки-привітання з Новим роком



З Новим роком 2024 / Фото Pryvitannia.com



З Новим роком 2024 / Фото V24.com.ua



З Новим роком / Фото Webmandry.com.ua



З Новим роком 2024 / Фото "Телеграф"



З Новим роком / Фото vjoy.cc



З Новим роком 2024 / Фото Радіо ТРЕК



Новий рік 2024 / Фото "Апостроф"



З Новим роком / Фото "Телеграф"