Это уже будет второй год без салютов и громких застолий, ведь в стране идет война за свободу и независимость. Помните о тех, кто большой ценой освобождает каждый сантиметр нашей земли и не дает врагу властвовать. Редакция 24 Канала поздравляет всех с Новым годом и желает каждому мирного неба и покоя. Пусть 2024 год станет для нашей страны победным.

Кстати говоря Праздник близится: сколько дней осталось до Нового 2024 года

Картинки-поздравления с Новым годом



С Новым годом 2024 года / Фото Pryvitannia.com



С Новым годом 2024 года / Фото V24.com.ua



С Новым годом / Фото Webmandry.com.ua



С Новым годом 2024 / Фото "Телеграф"



С Новым годом / Фото vjoy.cc



С Новым годом 2024 / Фото Радио ТРЭК



Новый год 2024 / Фото "Апостроф"



С Новым годом / Фото "Телеграф"