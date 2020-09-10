Американська стрімінгова платформа Netflix працює над створенням окремого інтерфейсу для українських користувачів. Розробка триватиме приблизно рік.

Про це інформує "НВ Бізнес", посилаючись на джерело, близьке до компанії Netflix. Наразі точна дата запуску української версії сервісу невідома, проте процес локалізації інтерфейсу займе не менше року.

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Варто зазначити, що найбільший світовий онлайн-кінотеатр ще з 2016 року розпочав роботу з українськими студіями дубляжу. Вже з кінця минулого року на Netflix активно з'являються українські субтитри до фільмів і серіалів. Нині, наприклад, можна вільно переглянути серіали "Картковий будинок", "Вікінги", "Південний парк", фільми "Веном", "Диктатор" та інші.

Нагадаємо, що Netflix знімає перший фільм в Україні – комедійний бойовик The Last Mercenary ("Останній найманець") з легендарним Жаном-Клодом Ван Даммом. Процес тривав з 10 серпня, а вже з вересня команда вирушила у Францію. Знімання відбувались в Бортничах, що в Дарницькому районі столиці, та ще у кількох кварталах Києва. Місцеві могли спостерігати над створенням фільму просто зі своїх вікон.