Американская стриминговая платформа Netflix работает над созданием отдельного интерфейса для украинских пользователей. Разработка продлится примерно год.

Об этом информирует "НВ Бизнес", ссылаясь на источник, близкий к компании Netflix. Сейчас точная дата запуска украинской версии сервиса неизвестна, однако процесс локализации интерфейса займет не менее года.

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Стоит отметить, что крупнейший мировой онлайн-кинотеатр еще с 2016 года начал работу с украинскими студиями дубляжа. Уже с конца прошлого года на Netflix активно появляются украинские субтитры к фильмам и сериалам. Сейчас, например, можно свободно посмотреть сериалы "Карточный домик", "Викинги", "Южный парк", фильмы "Веном", "Диктатор" и другие.

Напомним, что Netflix снимает первый фильм в Украине – комедийный боевик The Last Mercenary ("Последний наемник") с легендарным Жан-Клодом Ван Даммом. Процесс продолжался с 10 августа, а уже с сентября команда отправилась во Францию. Съемки проходили в Бортничах, что в Дарницком районе столицы, и еще в нескольких кварталах Киева. Местные могли наблюдать над созданием фильма прямо из своих окон.