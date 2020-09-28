37-річна телезірка Катя Осадча має двох синів – старшого Іллю від першого шлюбу та молодшого Івана від Юрія Горбунова. Сьогодні, 28 вересня, Іллі виповнюється 18 років. Знаменита матуся привітала його з повноліттям та показала нове спільне фото.

Успішна телеведуча Катя Осадча відверта з публікою, однак все ж має кілька табу під час висвітлення особистого життя в інстаграмі. Вона приховує обличчя 3-річного сина Івана та не публікує фото зі старшим нащадком Іллею. Зірка пояснила, що хлопець проти своєї публічності, тому завжди залишається за кадром на сімейних фото.

Виняток з правил Катя Осадча вирішила зробити в день народження старшого сина, однак обіцянку не порушила, адже повнолітнього іменинника показала бодай зі спини.

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Катя Осадча привітала сина повноліттям

Ведуча зізналась, що Ілля виріс наскільки швидко, що людям, які бачать їх разом під час спільних подорожей, важко повірити, що він син зірки. Катя Осадча наголосила, що пишається своїм старшим сином і завжди буде підтримувати його в дорослому житті.

Іллі сьогодні 18. Я неймовірно пишаюсь, що Ілля виріс таким цілеспрямованим, розумним, відповідальним, добрим, співчутливим і чуйним. Ілля, 18 – це перший крок у доросле життя, але я завжди поруч і я дуже тебе люблю,

– написала зіркова матуся.

Катя Осадча також публічно пригадала день появи Іллі на світ і зізналась, що 28 вересня 2002 року була така ж сонячна погода, хоч напередодні йшов дощ.

На фото ведуча позувала разом з іменинником і 3-річним Іваном під час сімейного відпочинку в Туреччині. Вона була вбрана у білу напівпрозору сукню з принтом, а Ілля – у смугасту футболку та кепку. Разом з синами вона сиділа на піщаному узбережжі та насолоджувалась морем. До камери родина обернена спинами.



Катя Осадча привітала сина з повноліттям / Фото Instagram / @kosadcha

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Первістка Катя Осадча народила у 19 років від народного депутата України та бізнесмена Олега Поліщука. У шлюбі з першим чоловіком зірка прожила всього три роки.

Про Іллю відомо мало. Раніше дідусь хлопця розповідав, що старший онук активно займається спортом. Він мріє здобути освіту програміста в США, а в Україні готувався до вступу за кордон, вивчаючи шкільну програму англійською. Схоже, цьогоріч Ілля закінчив 11 клас, однак невідомо, чи наважилась зіркова матуся відпустити сина за кордон в умовах пандемії.