У 37-летней телезвезды Кати Осадчей двое сыновей – старший Илья от первого брака и младший Иван от Юрия Горбунова. Сегодня, 28 сентября, Илье исполняется 18 лет. Знаменитая мамочка поздравила его с совершеннолетием и показала новое совместное фото.

Успешная телеведущая Катя Осадчая откровенна с публикой, однако все же имеет несколько табу во время освещения личной жизни в инстаграме. Она скрывает лицо 3-летнего сына Ивана и не публикует фото со старшим Ильей. Звезда объяснила, что парень против своей публичности, поэтому всегда остается за кадром на семейных фото.

Исключение из правил Катя Осадчая решила сделать в день рождения старшего сына, однако обещание не нарушила, ведь совершеннолетнего именинника показала со спины.

К теме Катя Осадчая впервые показала мужа и двух сыновей вместе: редкое фото

Катя Осадчая поздравила сына с совершеннолетием

Ведущая призналась, что Илья вырос насколько быстро, что людям, которые видят их вместе во время совместных путешествий, трудно поверить, что он сын звезды. Катя Осадчая подчеркнула, что гордится своим старшим сыном и всегда будет поддерживать его во взрослой жизни.

Илье сегодня 18. Я невероятно горжусь, что Илья вырос таким целеустремленным, умным, ответственным, добрым, сострадательным и чутким. Илья, 18 – это первый шаг во взрослую жизнь, но я всегда рядом и я очень тебя люблю,

– написала звездная мамочка.

Катя Осадчая также публично вспомнила день появления Ильи на свет и призналась, что 28 сентября 2002 года была такая же солнечная погода, хоть накануне шел дождь.

На фото ведущая позировала вместе с именинником и 3-летним Иваном во время семейного отдыха в Турции. Она была одета в белое полупрозрачное платье с принтом, а Илья – в полосатую футболку и кепку. Вместе с сыновьями она сидела на песчаном побережье и наслаждалась морем. К камере семья обращена спинами.



Катя Осадчая поздравила сына с совершеннолетием / Фото Instagram / @kosadcha

Интересно Катя Осадчая показала взрослого сына от первого брака: редкое фото

Первенца Катя Осадчая родила в 19 лет от народного депутата Украины и бизнесмена Олега Полищука. В браке с первым мужем звезда прожила всего три года.

Об Илье известно мало. Ранее дедушка парня рассказывал, что старший внук активно занимается спортом. Он мечтает получить образование программиста в США, а в Украине готовился к поступлению за границу, изучая школьную программу на английском. Похоже, в этом году Илья закончил 11 класс, однако неизвестно, решилась ли звездная мамочка отпустить сына за границу в условиях пандемии.