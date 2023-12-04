Провина не покине ніколи, – Назар Грабар назвав завдання, яке "провалив" на війні

Український танцівник та захисник Назар Грабар поділився, що йому не вдалося виконати під час перебування на фронті. За його словами, він не зміг вберегти свого брата від смерті.

Відомо, що Ілля Грабар загинув у грудні минулого року, коли росіяни обстріляли українські позиції.

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Назар Грабар зізнався, що йому не вдалося виконати на війні

Танцівник відверто поділився, що одразу хотів піти у військкомат, але він нічого не тямив у військовій справі. За словами Назара, спочатку вони з братом Іллею займалися волонтерством.

Ми з Іллею допомагали відвозити дітей та жінок до кордону з Угорщиною. Але потім все одно отримуєш ці новини та воно напружує,

– поділився він.

Все змінилося, коли брат Ілля заявив, що планує йти захищати Україну. Водночас він казав, що не хоче, аби Назар йшов з ним.

Я кажу: "Я не пущу тебе одного, як ти б мене одного не пустив. Йдемо разом". Так і пішли. Ілля постійно хвилювався за мене, що я пішов за ним. Я пішов доглядати за ним, тому почуття провини мене не покидає і не покине ніколи. У мене на війні було одне завдання, і я його не виконав. З цим живу,

– зізнався хлопець.

Назар розповів, як поставилась мама до рішення синів йти на фронт. Їй було складно прийняти вибір хлопців.

Насправді Ілля завжди вмів заспокоїти. Казав: "Все нормально". Насправді мамі було краще, що ми удвох, тому що ми приглядали один за одним. Але під час першої ротації на Донбас мамі було дуже важко,

– сказав Грабар.

Інтерв'ю Назара Грабара: дивіться відео онлайн

Назар та Ілля Грабар захищали Україну