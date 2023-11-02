Назар Грабар ще на початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Хлопець пішов захищати країну добровільно. У грудні 2022 року Назар отримав поранення в груди на передовій, тож зараз займається волонтерством. Він є керівником благодійного фонду Hrabar Foundation.
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У липні військовий отримав почесні нагороди від головнокомандувача ЗСУ. Захиснику вручили нагрудний знак "Сталевий хрест".
До повномасштабного вторгнення Назар Грабар працював моделлю, займався танцями та акторською діяльністю. Влітку хлопець знявся у кліпі української співачки та блогерки Діани Глостер на пісню "Кіно", а тепер став обличчям чоловічого одягу від Solmar.
"Цей день настав! Ми презентуємо колекцію ідеальної чоловічої бази з нашого фірмового трикотажу", – йдеться в інстаграм-дописі.
Раніше бренд представляв вбрання лише для дівчат, втім тепер одяг зможуть придбати й чоловіки. У колекцію увійшов джемпер з круглим вирізом, гольф з комірцем-стійкою та гольф з високим коміром.
Назар Грабар презентує чоловіче вбрання / Фото інстаграм @solmar_official
Назар Грабар презентує чоловіче вбрання / Фото інстаграм @solmar_official
Назар Грабар презентує чоловіче вбрання / Фото інстаграм @solmar_official
Дівчата в коментарях оцінили вибір моделі та засипали світлини з Назаром компліментами:
- "Ви запросили найкращого хлопця для цієї реклами";
- "Гарний вибір моделі для презентації чоловічої колекції";
- "Який у вас класний герой";
- "Величезний лайк за Назара";
- "А модель, ну просто нереальний красень";
- "Дуже гарно вибрати лицем колекції військовослужбовця".