Назар Грабар ще на початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Хлопець пішов захищати країну добровільно. У грудні 2022 року Назар отримав поранення в груди на передовій, тож зараз займається волонтерством. Він є керівником благодійного фонду Hrabar Foundation.

Дивіться також Такою ви її не бачили: Катя Осадча знялася у неймовірній фотосесії для Vogue

У липні військовий отримав почесні нагороди від головнокомандувача ЗСУ. Захиснику вручили нагрудний знак "Сталевий хрест".

До повномасштабного вторгнення Назар Грабар працював моделлю, займався танцями та акторською діяльністю. Влітку хлопець знявся у кліпі української співачки та блогерки Діани Глостер на пісню "Кіно", а тепер став обличчям чоловічого одягу від Solmar.

"Цей день настав! Ми презентуємо колекцію ідеальної чоловічої бази з нашого фірмового трикотажу", – йдеться в інстаграм-дописі.

Раніше бренд представляв вбрання лише для дівчат, втім тепер одяг зможуть придбати й чоловіки. У колекцію увійшов джемпер з круглим вирізом, гольф з комірцем-стійкою та гольф з високим коміром.



Назар Грабар презентує чоловіче вбрання / Фото інстаграм @solmar_official



Назар Грабар презентує чоловіче вбрання / Фото інстаграм @solmar_official



Назар Грабар презентує чоловіче вбрання / Фото інстаграм @solmar_official

Дівчата в коментарях оцінили вибір моделі та засипали світлини з Назаром компліментами: