Назар Грабар еще в начале полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. Парень отправился защищать страну добровольно. В декабре 2022 года Назар получил ранение в грудь на передовой, поэтому сейчас занимается волонтерством. Он руководитель благотворительного фонда Hrabar Foundation.

Смотрите также Такой вы ее не видели: Катя Осадча снялась в невероятной фотосессии для Vogue

В июле военный получил почетные награды от главнокомандующего ВСУ. Защитнику вручили нагрудный знак "Стальной крест".

До полномасштабного вторжения Назар Грабар работал моделью, занимался танцами и актерской деятельностью. Летом парень снялся в клипе украинской певицы и блогерши Дианы Глостер на песню "Кино", а теперь стал лицом мужской одежды от Solmar.

"Этот день настал! Мы презентуем коллекцию идеальной мужской базы из нашего фирменного трикотажа", – говорится в инстаграм-посте.

Раньше бренд представлял одежду только для девушек, впрочем теперь одежду смогут приобрести и мужчины. В коллекцию вошел джемпер с круглым вырезом, гольф с воротничком-стойкой и гольф с высоким воротником.



Назар Грабар стал моделью мужской одежды / Фото инстаграмм @solmar_official



Назар Грабар стал моделью мужской одежды / Фото инстаграмм @solmar_official



Назар Грабар стал моделью мужской одежды / Фото инстаграмм @solmar_official

Девушки в комментариях оценили выбор модели и засыпали фотографии с Назаром комплиментами: