Після повномасштабного вторгення кожен з нас змінився і знаменитості – не виключення. Завдяки своїй популярності Катя Осадча взялася за розшук людей ще у березні 2022 року.

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Діяльність Каті Осадчої

Свої яскраві вбрання та ексцентричні капелюшки зі "Світського життя" вона залишила в минулому. Вісімнадцять років телеведуча провела на телебаченні, але зараз змінила вектор своєї діяльності, хоч і досі веде "Голос країни".

Майже одразу після повномасштабного вторгення Осадча запустила разом з приятелькою телеграм-канал "Пошук зниклих". В інтерв’ю знаменитість розповіла, що спочатку запити оброблялися вручку редакторами "Світського життя", вже за тиждень з’явився бот.

У травні 2022 року разом із телеканалом 1+1 Осадча запустила проєкт "Знайти своїх" — програма виходить в ефірі Національного телемарафону новин.

Спілкування з такою кількістю людей, як зараз, у мене не було навіть за часів "Світського життя". Тепер мої герої – співробітники поліції, СБУ, Генпрокуратури й Офісу уповноваженого з прав людини,

– зазначила Осадча.

За півтора року діяльності команда волонтерів допомогла повернути додому 2600 людей — ще три тисячі перебувають у розшуку. Відомо, що в листопаді Катя Осадча планує офіційне відкриття іменного фонду. Наразі її фонд опікується пошуком людей і звільненням із цивільного полону, а також дітьми, які залишилися без опіки.

Катя Осадча у зйомці для Vogue

У новій зйомці для українського глянцю знаменитість постала в неймовірній фотосесії. Стилісти підібрали елегантні образи в офісному стилі, які складалися зі штанного костюма, сорочки та штанів палаццо, жакета оверсайз в поєднанні з джинсами та чорної водолазки з білим жакетом.

На світлинах знаменитість позувала без макіяжу, демонструючи свою природню красу.

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