Після повномасштабного вторгення кожен з нас змінився і знаменитості – не виключення. Завдяки своїй популярності Катя Осадча взялася за розшук людей ще у березні 2022 року.
Цікаво Неможливо відрізнити: вагітна Кортні Кардашян повторила образ сестри 10-річної давності
Діяльність Каті Осадчої
Свої яскраві вбрання та ексцентричні капелюшки зі "Світського життя" вона залишила в минулому. Вісімнадцять років телеведуча провела на телебаченні, але зараз змінила вектор своєї діяльності, хоч і досі веде "Голос країни".
Майже одразу після повномасштабного вторгення Осадча запустила разом з приятелькою телеграм-канал "Пошук зниклих". В інтерв’ю знаменитість розповіла, що спочатку запити оброблялися вручку редакторами "Світського життя", вже за тиждень з’явився бот.
У травні 2022 року разом із телеканалом 1+1 Осадча запустила проєкт "Знайти своїх" — програма виходить в ефірі Національного телемарафону новин.
Спілкування з такою кількістю людей, як зараз, у мене не було навіть за часів "Світського життя". Тепер мої герої – співробітники поліції, СБУ, Генпрокуратури й Офісу уповноваженого з прав людини,
– зазначила Осадча.
За півтора року діяльності команда волонтерів допомогла повернути додому 2600 людей — ще три тисячі перебувають у розшуку. Відомо, що в листопаді Катя Осадча планує офіційне відкриття іменного фонду. Наразі її фонд опікується пошуком людей і звільненням із цивільного полону, а також дітьми, які залишилися без опіки.
Катя Осадча у зйомці для Vogue
У новій зйомці для українського глянцю знаменитість постала в неймовірній фотосесії. Стилісти підібрали елегантні образи в офісному стилі, які складалися зі штанного костюма, сорочки та штанів палаццо, жакета оверсайз в поєднанні з джинсами та чорної водолазки з білим жакетом.
На світлинах знаменитість позувала без макіяжу, демонструючи свою природню красу.
Щоб побачити більше фото, гортайте праворуч