Відомо, що Ілля Грабар загинув у грудні минулого року, коли росіяни обстріляли українські позиції.

Вау Назар Грабар з ЗСУ став обличчям чоловічої лінії одягу: ефектні кадри

Назар Грабар зізнався, що йому не вдалося виконати на війні

Танцівник відверто поділився, що одразу хотів піти у військкомат, але він нічого не тямив у військовій справі. За словами Назара, спочатку вони з братом Іллею займалися волонтерством.

Ми з Іллею допомагали відвозити дітей та жінок до кордону з Угорщиною. Але потім все одно отримуєш ці новини та воно напружує,

– поділився він.

Все змінилося, коли брат Ілля заявив, що планує йти захищати Україну. Водночас він казав, що не хоче, аби Назар йшов з ним.

Я кажу: "Я не пущу тебе одного, як ти б мене одного не пустив. Йдемо разом". Так і пішли. Ілля постійно хвилювався за мене, що я пішов за ним. Я пішов доглядати за ним, тому почуття провини мене не покидає і не покине ніколи. У мене на війні було одне завдання, і я його не виконав. З цим живу,

– зізнався хлопець.

Назар розповів, як поставилась мама до рішення синів йти на фронт. Їй було складно прийняти вибір хлопців.

Насправді Ілля завжди вмів заспокоїти. Казав: "Все нормально". Насправді мамі було краще, що ми удвох, тому що ми приглядали один за одним. Але під час першої ротації на Донбас мамі було дуже важко,

– сказав Грабар.

Інтерв'ю Назара Грабара: дивіться відео онлайн

Назар та Ілля Грабар захищали Україну