Відомо, що Ілля Грабар загинув у грудні минулого року, коли росіяни обстріляли українські позиції.
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Назар Грабар зізнався, що йому не вдалося виконати на війні
Танцівник відверто поділився, що одразу хотів піти у військкомат, але він нічого не тямив у військовій справі. За словами Назара, спочатку вони з братом Іллею займалися волонтерством.
Ми з Іллею допомагали відвозити дітей та жінок до кордону з Угорщиною. Але потім все одно отримуєш ці новини та воно напружує,
– поділився він.
Все змінилося, коли брат Ілля заявив, що планує йти захищати Україну. Водночас він казав, що не хоче, аби Назар йшов з ним.
Я кажу: "Я не пущу тебе одного, як ти б мене одного не пустив. Йдемо разом". Так і пішли. Ілля постійно хвилювався за мене, що я пішов за ним. Я пішов доглядати за ним, тому почуття провини мене не покидає і не покине ніколи. У мене на війні було одне завдання, і я його не виконав. З цим живу,
– зізнався хлопець.
Назар розповів, як поставилась мама до рішення синів йти на фронт. Їй було складно прийняти вибір хлопців.
Насправді Ілля завжди вмів заспокоїти. Казав: "Все нормально". Насправді мамі було краще, що ми удвох, тому що ми приглядали один за одним. Але під час першої ротації на Донбас мамі було дуже важко,
– сказав Грабар.
Інтерв'ю Назара Грабара: дивіться відео онлайн
Назар та Ілля Грабар захищали Україну
- Під час одного з боїв у грудні 2022 року Назар отримав поранення в грудну клітку. Його швидко доставили до лікарні, де надали медичну допомогу. Втім, за декілька годин його шокували звісткою про загибель брата.
- Назар розповів, що ніч після смерті Іллі була найжахливішою у його житті. Він провів її у лікарні, стоячи на колінах і плачучи. Хлопці служили в одному підрозділі й Назар просто не міг повірити, що втратив брата.
- Влітку головнокомандувач ЗСУ нагородив воїнів почесними відзнаками. На жаль, Іллю вшанували посмертно. Назар разом з мамою прийняли ці нагороди.
- Днями Назар розповідав про найстрашніший момент на війні. Хлопець зазначив, що в одному з боїв думав, що їм з побратимами не вдасться вийти з оточення росіян і вони загинуть. Втім, підтримка брата тоді дуже допомогла. Коли Назар розповідав про це, то не зміг стримати сліз. Він наголосив, що йому й досі складно говорити про брата.