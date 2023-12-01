Він зізнався, що вижити в одному з боїв з росіянами здавалося неймовірним. Втім, тоді воїн знайшов розраду в підтримці свого брата, який згодом загинув на фронті.
Важливо "Це той самий бій": Назар Грабар розчулив останнім відео з братом, знятим у день його загибелі
Назар Грабар пригадав найстрашніший момент на війні
Військовий зазначив, що в одному з боїв він думав, що їм з побратимами не вдасться вийти з оточення росіян і вони загинуть. Втім, підтримка брата тоді дуже допомогла.
Це перше зіткнення серйозне було, коли ми були в оточенні. Ми думали, що не вийдемо звідти. Погляд на очах хлопців ти не забудеш ніколи. Страшно всім, а в очах не паніка, а навіть не знаю, як описати... Коли я подивився на Іллю, він на мене дивиться, посміхається і каже: "Не переживай, я тебе в обіду не дам",
– поділився військовий.
Розповідаючи про це Назар не зміг стримати сліз. Він наголосив, що йому й досі складно говорити про брата.
Інтерв'ю з Назаром Грабаром: дивіться відео онлайн
Назар та Ілля Грабари в лавах ЗСУ
- З початком повномасштабного вторгнення брати мужньо пішли захищати країну від окупантів. Назар розповів, що Ілля зіграв вирішальну роль у його рішенні приєднатися до війська, оскільки його слова підтримки сильно допомогли актору. Так, вони служили в одному підрозділі.
- За трагічним збігом подій під час бою у грудні 2022 року Назар отримав поранення в грудну клітку. Його швидко доставили до лікарні, де він отримав медичну допомогу. Втім, за декілька годин його шокували звісткою про загибель брата.
- Назар розповів, що ніч після смерті Іллі була найжахливішою у його житті. Він провів її у лікарні, стоячи на колінах і плачучи.
- Влітку головнокомандувач ЗСУ нагородив воїнів почесними відзнаками. На жаль, Іллю вшанували посмертно. Назар разом з мамою прийняли ці нагороди.
- Зазначимо, зараз військового відправили в резерв і він повернувся в Київ, де активно працює.