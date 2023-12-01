Он признался, что выжить в одном из сражений с россиянами казалось невероятным. Впрочем, тогда воин нашел утешение в поддержке своего брата, который впоследствии погиб на фронте.

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Назар Грабар вспомнил самый страшный момент на войне

Военный отметил, что в одном из боев он думал, что им с собратьями не удастся выйти из окружения россиян и они погибнут. Однако поддержка брата тогда очень помогла.

Это первое столкновение было серьезным, когда мы были в окружении. Мы думали, что не выйдем оттуда. Взгляд на глазах ребят ты никогда не забудешь. Страшно всем, а в глазах не паника, а даже не знаю, как описать... Когда я посмотрел на Илью, он на меня смотрит, улыбается и говорит: "Не переживай, я тебя в обиду не дам",

– поделился военный.

Рассказывая об этом, Назар не смог сдержать слез. Он подчеркнул, что ему до сих пор сложно говорить о брате.

Интервью с Назаром Грабаром: смотрите видео онлайн

Назар и Илья Грабари в рядах ВСУ