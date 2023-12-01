Он признался, что выжить в одном из сражений с россиянами казалось невероятным. Впрочем, тогда воин нашел утешение в поддержке своего брата, который впоследствии погиб на фронте.
Важно "Это то же бой": Назар Грабар умилостив последним видео с братом, снятым в день его гибели
Назар Грабар вспомнил самый страшный момент на войне
Военный отметил, что в одном из боев он думал, что им с собратьями не удастся выйти из окружения россиян и они погибнут. Однако поддержка брата тогда очень помогла.
Это первое столкновение было серьезным, когда мы были в окружении. Мы думали, что не выйдем оттуда. Взгляд на глазах ребят ты никогда не забудешь. Страшно всем, а в глазах не паника, а даже не знаю, как описать... Когда я посмотрел на Илью, он на меня смотрит, улыбается и говорит: "Не переживай, я тебя в обиду не дам",
– поделился военный.
Рассказывая об этом, Назар не смог сдержать слез. Он подчеркнул, что ему до сих пор сложно говорить о брате.
Интервью с Назаром Грабаром: смотрите видео онлайн
Назар и Илья Грабари в рядах ВСУ
- С началом полномасштабного вторжения братья мужественно ушли защищать страну от оккупантов. Назар рассказал, что Илья сыграл решающую роль в его решении присоединиться к войску, поскольку его слова поддержки сильно помогли актеру. Так, они служили в одном подразделении.
- По трагическому стечению событий во время боя в декабре 2022 года Назар получил ранение в грудную клетку. Его быстро доставили в больницу, где он получил медицинскую помощь. Но через несколько часов его шокировали известием о гибели брата.
- Назар рассказал, что ночь после смерти Ильи была самой ужасной в его жизни. Он провел ее в больнице, стоя на коленях в слезах.
- Летом главнокомандующий ВСУ наградил воинов почетными наградами. К сожалению, Илью почтили посмертно. Назар вместе с матерью приняли эти награды.
- Отметим, что сейчас военного отправили в резерв и он вернулся в Киев, где активно работает.