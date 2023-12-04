Известно, что Илья Грабар погиб в декабре прошлого года, когда россияне обстреляли украинские позиции.
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Назар Грабар признался, что ему не удалось выполнить на войне
Танцовщик откровенно поделился, что сразу хотел пойти в военкомат, но он ничего не понимал в военном деле. По словам Назара, сначала они с братом Ильей занимались волонтерством.
Мы с Ильей помогали увозить детей и женщин к границе с Венгрией. Но потом все равно получаешь эти новости и оно напрягает,
– поделился он.
Все изменилось, когда брат Илья заявил, что намерен идти защищать Украину. В то же время он говорил, что не хочет, чтобы Назар шел с ним.
Я говорю: "Я не пущу тебя одного, как бы ты меня одного не пустил. Идем вместе". Так и ушли. Илья постоянно переживал за меня, что я пошел за ним. Я пошел присматривать за ним, поэтому чувство вины меня не покидает и не покинет никогда. У меня на войне была одна задача, и я ее не выполнил. С этим живу,
– признался парень.
Назар рассказал, как отнеслась мама к решению сыновей уходить на фронт. Ей было сложно принять выбор ребят.
В действительности Илья всегда умел успокоить. Говорил: "Все нормально". На самом деле маме было лучше, что мы вдвоем, потому что мы присматривали друг за другом. Но во время первой ротации на Донбасс маме было очень тяжело,
– сказал Грабар.
Интервью Назара Грабара: смотрите видео онлайн
Назар и Илья Грабар защищали Украину
- Во время одного из боев в декабре 2022 года Назар получил ранение в грудную клетку. Его быстро доставили в больницу, где была оказана медицинская помощь. Впрочем, через несколько часов его шокировали известием о гибели брата.
- Назар рассказал, что ночь после смерти Ильи была самой ужасной в его жизни. Он провел ее в больнице, стоя на коленях и плача. Ребята служили в одном подразделении, и Назар просто не мог поверить, что потерял брата.
- Летом главнокомандующий ВСУ наградил воинов почетными наградами. К сожалению, Илью почтили посмертно. Назар вместе с матерью приняли эти награды.
- На днях Назар рассказывал про самый страшный момент на войне. Парень отметил, что в одном из боев думал, что им с собратьями не удастся выйти из окружения россиян, и они погибнут. Однако поддержка брата тогда очень помогла. Когда Назар рассказывал об этом, он не смог сдержать слез. Он подчеркнул, что ему до сих пор сложно говорить о брате.