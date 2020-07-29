Фільм "Маска" вже давно завоював серця кіноманів яскравими кадрами і неперевершеним гумором. І, звісно, увагу глядачів приковували відверті вбрання акторки Камерон Діас, яка дебютувала у стрічці.

29 липня 1994 року у світі відбулась прем'єра фантастичної комедії "Маска". Фільм отримав чимало схвальних відгуків завдяки майстерній грі Камерон Діас і Джима Керрі. У річницю з дня виходу стрічки журналісти 24 каналу вирішили пригадати цікаві факти та сексуальні образи, які викликають захват навіть після 26 років існування проєкту.

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Фільм "Маска": цікаві факти

Комедія стала однією з найяскравіших ролей в акторській кар'єрі Джима Керрі. А все тому, що тут представник Голлівуду повинен був не тільки озвучувати головного героя, але й показати неймовірну гру обличчям. Від міміки Маски залежав успіх стрічки, і Джим Керрі з цим неперевершено впорався.

За сюжетом, банківський службовець Стенлі Іпкіс має спокійні будні, які не відрізняються один від одного. Та все кардинально змінюється, коли чоловік знаходить у річці старовинну маску. Одягнувши її, Стенлі перетворюється на супергероя, який не боїться ризикувати та якому не підвладні закони фізики. За один день він закохує в себе красуню Тіну та наживає небезпечного ворога – кримінального авторитета Ніко.

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Цікаво, що на цю роль Джим Керрі погодився одразу ж. І справа не в успішному проєкті, а в любові актора до мультфільмів. Джим Керрі настільки хотів перевтілитись у такого героя, що кілька днів тренував міміку, аби ще переконливіше зіграти. Гримерам залишалось тільки накласти зелену фарбу на обличчя зірки і він одразу ж з'являвся у кадрі.

На зйомках Джим Керрі носив накладні зуби, які робили його усмішку ще божевільнішою. Спершу продюсери хотіли, аби актор одягав їх тільки в мовчазних сценах, однак, щоб виглядати переконливіше у кадрі, представник Голлівуду навчився говорити з ними.



Фільм "Маска": Джим Керрі у головній ролі / Фото IMDb

А от на роль звабливої Тіни розглядали іншу акторку – Анну-Ніколь Сміт. Та Камерон Діас, яка 12 разів приходила на кастинги, все ж добилась свого. Тоді зірка працювала моделлю і тільки звільнилась з агентства, відтак роль у фільмі "Маска" була для неї дебютною.

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Найсексуальніші образи Камерон Діас

Запальна Тіна, яку зіграла Камерон Діас, також підкорила глядачів. Особливу увагу привертали її звабливі мінісукні, які підкреслювали струнку фігуру. Журналісти підібрали 3 образи актриси у фільмі "Маска", які вже давно розбурхали мережу,



Сексуальна Камерон Діас у фільмі "Маска" / Фото Pinterest



Звабливі кадри з комедії "Маска" / Фото People



Камерон Діас у сукні з акцентом на декольте / Фото People