Фильм "Маска" уже давно завоевал сердца киноманов яркими кадрами и непревзойденным юмором. И, конечно, внимание зрителей приковывали откровенные наряды актрисы Камерон Диас, которая дебютировала в ленте.

29 июля 1994 года в мире состоялась премьера фантастической комедии "Маска". Фильм получил немало положительных отзывов благодаря мастерской игре Камерон Диас и Джима Керри. В годовщину со дня выхода ленты журналисты 24 канала решили вспомнить интересные факты и сексуальные образы, которые вызывают восторг даже после 26 лет существования проекта.

Смотрите также Ольга Куриленко показала сексуальные кадры из фильма "Комната желаний": 18+

Фильм "Маска": интересные факты

Комедия стала одной из самых ярких ролей в актерской карьере Джима Керри. А все потому, что здесь представитель Голливуда должен был не только озвучивать главного героя, но и показать невероятную игру лицом. От мимики Маски зависел успех ленты, и Джим Керри с этим отлично справился.

По сюжету, банковский служащий Стэнли Ипкис имеет спокойные будни, которые не отличаются друг от друга. И все кардинально меняется, когда мужчина находит в реке старинную маску. Надев ее, Стэнли превращается в супергероя, который не боится рисковать и которому не подвластны законы физики. За один день он влюбляет в себя красавицу Тину и наживает опасного врага – криминального авторитета Нико.

Смотрите трейлер к фильму "Маска": видео

Интересно, что на эту роль Джим Керри согласился сразу же. И дело не в успешном проекте, а в любви актера к мультфильмам. Джим Керри настолько хотел перевоплотиться в такого героя, несколько дней тренировал мимику, чтобы еще убедительнее сыграть. Гримерам оставалось только наложить зеленую краску на лицо звезды и он сразу же появлялся в кадре.

На съемках Джим Керри носил накладные зубы, которые делали его улыбку еще безумнее. Сначала продюсеры хотели, чтобы актер надевал их только в молчаливых сценах, однако, чтобы выглядеть убедительнее в кадре, представитель Голливуда научился говорить с ними.



Фильм "Маска": Джим Керри в главной роли / Фото IMDb

А вот на роль обольстительной Тины рассматривали другую актрису – Анну-Николь Смит. И Камерон Диас, которая 12 раз приходила на кастинги, все же добилась своего. Тогда звезда работала моделью и только уволилась из агентства, поэтому роль в фильме "Маска" была для нее дебютной.

Жарко Самые сексуальные роли Дженнифер Лопес в кино: фильмы, которые добавят жаркости выходным

Сексуальные образы Камерон Диас

Зажигательная Тина, которую сыграла Камерон Диас, также покорила зрителей. Особое внимание привлекали ее соблазнительные мини-платья, которые подчеркивали стройную фигуру. Журналисты подобрали 3 образа актрисы в фильме "Маска", которые уже давно взбудоражили сеть,



Сексуальная Камерон Диас в фильме "Маска" / Фото Pinterest



Соблазнительные кадры из комедии "Маска" / Фото People



Камерон Диас в платье с акцентом на декольте / Фото People