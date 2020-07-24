Дженнифер Лопес уже давно является секс-символом, ведь в нее невозможно не влюбиться. Даже эпизодические роли в кино эта артистка может с легкостью вывести на первый план, ведь ее героини такие жаркое. В день рождения Дженнифер Лопес вспоминаем самые пикантные киноработы звезды.

Дженнифер Лопес построила свою успешную карьеру начиная с танцевальных проектов и шоу-балета. Но уже в 51 год звезда превзошла своих коллег как на сцене, так и на экранах. Дженнифер Лопес сыграла в десятках успешных фильмов, где не боялась предстать обнаженной или же в откровенных образах. В 51-й день рождения звезды, который она отмечает 24 июля, 24 канал предлагает посмотреть самые сексуальные роли Дженнифер Лопес, которые точно добавят жаркости вашим выходным.

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"Стриптизёрши"

Если речь идет о жарких роли Дженнифер Лопес, первое, что приходит на ум – это фильм "Стриптизёрши" 2019 года. В этой ленте артистка сыграла роль стриптизерши, которой надоело зарабатывать мизер, отдавая половину своего дохода другим. Поэтому героиня Джей Ло основывает свой бизнес, обдирая богачей с Уолл-Стрит.

Смотрите трейлер к фильму "Стриптизёрши": видео 18+

В этой киноленте можно увидеть Дженнифер Лопес в роскошном белье и на каблуках. Сексуальные танцы звезды – это одна из причин успеха фильма в прокате. А вот для того, чтобы безупречно выглядеть в кадре, актрисе пришлось несколько месяцев провести в изнурительных тренировках. Да и после завершения съемок Дженнифер Лопес не прекращает посещать спортзал, поэтому ее фигура всегда вызывает восторг.



Дженнифер Лопес в фильме о стриптизершах / Фото Pinterest

Сексуальная Джей Ло в "Стриптизершах" / фото Планета Кино

"Вне поля зрения"

Не менее сексуальной Дженнифер Лопес предстала в ленте 1998 года "Вне поля зрения". Здесь актриса сыграла полицейскую, которая влюбилась в коварного героя Джорджа Клуни. По сюжету, у главных персонажей была жаркая сцена секса в ванной, которая вошла в список самых горячих киноэпизодов в истории кино.

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"Поклонник"

Еще более горячие сцены можно увидеть в фильме "Поклонник" 2015 года. Здесь Дженнифер Лопес закрутила роман с парнем намного младше и за свою сексуальность поплатилась преследованиями. И хоть лента не является легкой для просмотра, эротические кадры с актрисой привлекли киноманов.

Смотрите фрагмент фильма "Поклонник": видео 18+

"Паркер"

Разделась Дженнифер Лопес и в боевике с Джейсоном Стейтемом – "Паркер". По сюжету, риелтор помогает грабителю забрать долю своей прибыли у компаньонов, которые пытались его убить. О том, что Паркер жив, не знал никто, что давало ему преимущество в преследовании. Но лишняя осторожность главному герою бы не помешала, поэтому Дженнифер Лопес разделась до белья перед камерой, чтобы убедить персонажа Стейтема в отсутствии на ней прослушки.

Смотрите эротический фрагмент боевика "Паркер": видео 18+

"Глаза ангела"

Обнажилась Дженнифер Лопес и в триллере "Глаза ангела". Там актриса во второй раз сыграла полицейскую, которая влюбляется в главного героя Стивена. Пара встречается, не рассекречивая своего прошлого. Но впоследствии выясняется, что у мужчины после потери жены и ребенка провалы в памяти.

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В то же время зрители точно не смогут забыть горячую сцену с Дженнифер Лопес, где она предстала полностью обнаженной.



Дженнифер Лопес в горячей сцене / Фото The Sun

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