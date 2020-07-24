Самые сексуальные роли Дженнифер Лопес в кино: фильмы, которые добавят жаркости выходным
Дженнифер Лопес уже давно является секс-символом, ведь в нее невозможно не влюбиться. Даже эпизодические роли в кино эта артистка может с легкостью вывести на первый план, ведь ее героини такие жаркое. В день рождения Дженнифер Лопес вспоминаем самые пикантные киноработы звезды.
Дженнифер Лопес построила свою успешную карьеру начиная с танцевальных проектов и шоу-балета. Но уже в 51 год звезда превзошла своих коллег как на сцене, так и на экранах. Дженнифер Лопес сыграла в десятках успешных фильмов, где не боялась предстать обнаженной или же в откровенных образах. В 51-й день рождения звезды, который она отмечает 24 июля, 24 канал предлагает посмотреть самые сексуальные роли Дженнифер Лопес, которые точно добавят жаркости вашим выходным.
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"Стриптизёрши"
Если речь идет о жарких роли Дженнифер Лопес, первое, что приходит на ум – это фильм "Стриптизёрши" 2019 года. В этой ленте артистка сыграла роль стриптизерши, которой надоело зарабатывать мизер, отдавая половину своего дохода другим. Поэтому героиня Джей Ло основывает свой бизнес, обдирая богачей с Уолл-Стрит.
Смотрите трейлер к фильму "Стриптизёрши": видео 18+
В этой киноленте можно увидеть Дженнифер Лопес в роскошном белье и на каблуках. Сексуальные танцы звезды – это одна из причин успеха фильма в прокате. А вот для того, чтобы безупречно выглядеть в кадре, актрисе пришлось несколько месяцев провести в изнурительных тренировках. Да и после завершения съемок Дженнифер Лопес не прекращает посещать спортзал, поэтому ее фигура всегда вызывает восторг.
Дженнифер Лопес в фильме о стриптизершах / Фото Pinterest
Сексуальная Джей Ло в "Стриптизершах" / фото Планета Кино
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"Вне поля зрения"
Не менее сексуальной Дженнифер Лопес предстала в ленте 1998 года "Вне поля зрения". Здесь актриса сыграла полицейскую, которая влюбилась в коварного героя Джорджа Клуни. По сюжету, у главных персонажей была жаркая сцена секса в ванной, которая вошла в список самых горячих киноэпизодов в истории кино.
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"Поклонник"
Еще более горячие сцены можно увидеть в фильме "Поклонник" 2015 года. Здесь Дженнифер Лопес закрутила роман с парнем намного младше и за свою сексуальность поплатилась преследованиями. И хоть лента не является легкой для просмотра, эротические кадры с актрисой привлекли киноманов.
Смотрите фрагмент фильма "Поклонник": видео 18+
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"Паркер"
Разделась Дженнифер Лопес и в боевике с Джейсоном Стейтемом – "Паркер". По сюжету, риелтор помогает грабителю забрать долю своей прибыли у компаньонов, которые пытались его убить. О том, что Паркер жив, не знал никто, что давало ему преимущество в преследовании. Но лишняя осторожность главному герою бы не помешала, поэтому Дженнифер Лопес разделась до белья перед камерой, чтобы убедить персонажа Стейтема в отсутствии на ней прослушки.
Смотрите эротический фрагмент боевика "Паркер": видео 18+
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"Глаза ангела"
Обнажилась Дженнифер Лопес и в триллере "Глаза ангела". Там актриса во второй раз сыграла полицейскую, которая влюбляется в главного героя Стивена. Пара встречается, не рассекречивая своего прошлого. Но впоследствии выясняется, что у мужчины после потери жены и ребенка провалы в памяти.
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В то же время зрители точно не смогут забыть горячую сцену с Дженнифер Лопес, где она предстала полностью обнаженной.
Дженнифер Лопес в горячей сцене / Фото The Sun
Фильмы и сериалы с Дженнифер Лопес
- "Моя маленькая девочка (1986)
- "В ярких красках" (1991 – 1993)
- "Крушение рейса номер 7" (1993)
- "Вторая возможность" (1993 – 1994)
- "Южный Лос-Анджелес" (1994)
- "Отель "Малибу" (1994)
- "Денежный поезд" (1995)
- "Моя семья" (1995)
- "Кровь и вино" (1996)
- "Джек" (1996)
- "Селена" (1997)
- "Анаконда" (1997)
- "Поворот" (1997)
- "Муравей Антц" (1998)
- "Вне поля зрения" (1998)
- "Клетка" (2000)
- "Свадебный переполох" (2001)
- "Глаза ангела" (2001)
- "С меня хватит" (2002)
- "Госпожа горничная" (2002)
- "Джильи" (2003)
- "Девушка из Джерси" (2004)
- "Давай потанцуем" (2004)
- "Если свекровь – монстр" (2005)
- "Незаконченная жизнь" (2006)
- "Певец" (2006)
- "Пограничный городок" (2006)
- "План Б" (2010)
- "Чего ждать, когда ждешь ребенка" (2012)
- "Паркер" (2013)
- "Поклонник" (2015)
- "Дом" (2015)
- "Уилл и Грейс" (2004 – 2018)
- "Начни сначала" (2018)
- "Стриптизерши" (2019)