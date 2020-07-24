Дженніфер Лопес вже давно є секс-символом, адже в неї неможливо не закохатись. Навіть епізодичні ролі в кіно ця артистка може з легкістю вивести на перший план, додаючи своїм героїням спекотності. У день народження Дженніфер Лопес згадуємо найпікантніші кінороботи зірки.

Дженніфер Лопес побудувала свою успішну кар'єру з танцювальних проєктів та шоу-балету. Та вже у 51 рік зірка перевершила своїх колег як на сцені, так і на екранах. Дженніфер Лопес зіграла у десятках успішних фільмів, де не боялась поставати оголеною або ж у відвертих образах. У 51-ий день народження зірки, яке вона відзначає 24 липня, 24 канал пропонує переглянути найсексуальніші ролі Дженніфер Лопес, які точно додадуть спекотності вашим вихідним.

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"Шахрайки з Волл-Стріт"

Якщо мова йде про спекотні ролі Дженніфер Лопес, перше, що спадає на думку – це фільм "Шахрайки з Волл-Стріт" 2019 року. У цій стрічці артистка зіграла роль стриптизерки, якій набридло заробляти мізер, віддаючи половину свого доходу іншим. Тому героїня Джей Ло засновує свій бізнес, обдираючи багатіїв з Волл-Стріт.

Дивіться трейлер до фільму "Шахрайки з Волл-Стріт": відео 18+

У цій кінострічці можна побачити Дженніфер Лопес у розкішній білизні та на підборах. Сексуальні танці зірки – це одна з причин успіху фільму в прокаті. А от для того, щоб бездоганно виглядати в кадрі, акторці довелось кілька місяців провести з виснажливими тренуваннями. Та і після завершення зйомок Дженніфер Лопес не припиняє відвідувати спортзал, тому її фігура завжди викликає захват.



Дженніфер Лопес у фільмі про стриптизерок / Фото Pinterest



Сексуальна Джей Ло у "Шахрайках з Волл-Стріт" / Фото Планета Кіно

"Поза полем зору"

Не менш сексуальною Дженніфер Лопес постала у стрічці 1998 року "Поза полем зору". Тут акторка зіграла поліцейську, яка закохалась у підступного героя Джорджа Клуні. За сюжетом, головні персонажі мали спекотну сцену сексу у ванній, яка увійшла до списку найгарячіших кіноепізодів в історії кіно.

Дивіться фрагмент фільму "Поза полем зору": відео 18+

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"Фатальна пристрасть"

Ще гарячіші сцени можна побачити у фільмі "Фатальна пристрасть" 2015 року. Тут Дженніфер Лопес закрутила роман зі значно молодшим хлопцем та за свою сексуальність поплатилась переслідуваннями. І хоч стрічка не є легкою для перегляду, еротичні кадри з акторкою привабили кіноманів.

Дивіться фрагмент фільму "Фатальна пристрасть": відео 18+

"Паркер"

Роздягнулась Дженніфер Лопес і в бойовику з Джейсоном Стейтемом – "Паркер". За сюжетом, рієлторка допомагає грабіжнику забрати частку свого прибутку у компаньйонів, які намагались його вбити. Про те, що Паркер живий, не знав ніхто, що давало йому перевагу у переслідуванні. Та зайва обережність головному герою не зашкодила, тому Дженніфер Лопес роздягнулась до білизни перед камерою, аби переконати персонажа Стейтема у відсутності на ній засобів для прослуховування.

Дивіться еротичний фрагмент бойовика "Паркер": відео 18+

"Очі янгола"

Оголилась Дженніфер Лопес і в трилері "Очі янгола". Там акторка вдруге зіграла поліцейську, яка закохується в головного героя Стівена. Пара зустрічається, не розсекречуючи свого минулого. Та згодом з'ясовується, що чоловік після втрати дружини і дитини має провали в пам'яті.

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Водночас глядачі точно не зможуть забути гарячу сцену з Дженніфер Лопес, де вона постала повністю голою.



Дженніфер Лопес у гарячій сцені / Фото The Sun

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