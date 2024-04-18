Тоді шлюб буде щасливий: у який місяць найкраще одружуватися

Вибрати найкращий місяць та хорошу дату для весілля буває непросто. Адже є несприятливі періоди для укладання шлюбу. Наприклад, йдеться про травень, листопад та січень. Тоді, згідно з астрологією, подружнє життя буде нещасливим.

У 2024 році також не варто справляти весілля у квітні, оскільки зараз триває Великий піст. Який же найкращий місяць для одруження, розкаже LifeStyle 24.

До теми Коли найкраще святкувати весілля у 2024 році: хороші дати та місяці

Коли найкраще одружуватися

Найкращим місяцем для одруження вважається червень. Молодята часто обирають цей час ще й через хорошу погоду. Кажуть, що на чоловіка та дружину чекає солодкий шлюб, адже тоді бджоли починають збирати мед. Стосунки будуть міцними, тому їх ніщо не зможе розірвати.

Які ще місяці хороші для весілля

Лютий – місяць закоханих, тому є доволі вдалим.

– місяць закоханих, тому є доволі вдалим. Серпень – у сімейному житті пануватимуть гармонія та взаєморозуміння.

– у сімейному житті пануватимуть гармонія та взаєморозуміння. Вересень – обіцяє щасливий та спокійний шлюб.

– обіцяє щасливий та спокійний шлюб. Листопад та грудень – у родині буде достаток.

Коли не варто справляти весілля