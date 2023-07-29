З-поміж інших знаків більш схильними до гніву є Овни та Скорпіони. Астрологи пояснили, чому саме, передає 24 Канал.

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Овен

Стихія цього знаку – вогонь. Овен може швидко спалахнути. Він імпульсивний та прямий. Свої емоції нерідко може виражати саме через крик. У гніві може наговорити забагато лишнього. Водночас астрологи зауважують, що цей знак досить-таки швидко заспокоюється.

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Скорпіон

Астрологи зазначають, що це найнебезпечніший знак. Йому притаманна агресивність, різкість і войовничість. У Скорпіона вибуховий характер, через це він дуже швидко може втратити контроль над собою.

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