Через це Близнюків та Скорпіонів нерідко намагаються уникати. Тож варто бути дуже обережними з цими знаками зодіаку, пише 24 Канал.

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Близнюки

Цей знак – серед тих, хто найчастіше зраджує. Близнюки обожнюють свободу та експерименти. Якщо їм стане нудно у стосунках, можуть зрадити свого партнера.

"Дволикі" Близнюки – природжені оратори. Представники цього знаку легко маніпулюють людьми та майстерно переконують у "правильності" їхньої думки.

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Скорпіон

За словами астрологів, саме Скорпіон є найнебезпечнішим знаком. Його представники чудові маніпулятори та вміють використовувати страхи людей проти них. Окрім того, нерідко Скорпіони можуть вдавати з себе жертву.

Гороскоп для Скорпіонів