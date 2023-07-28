Поэтому Близнецов и Скорпионов нередко пытаются избегать. Следует быть очень осторожными с этими знаками зодиака, пишет 24 Канал.

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Близнецы

Этот знак – среди тех, кто наиболее часто изменяет. Близнецы обожают свободу и эксперименты. Если им станет скучно в отношениях, могут предать своего партнера.

"Двуликие" Близнецы – врожденные ораторы. Представители этого знака легко манипулируют людьми и мастерски убеждают в "правильности" их мнения.

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Скорпион

По словам астрологов, именно Скорпион является самым опасным знаком. Его представители отличные манипуляторы и умеют использовать страхи людей против них. Кроме того, нередко Скорпионы могут притворяться жертвой.

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