Часть знаков склонны к разводам больше, а некоторые – наоборот. Так, астрологи выделяют Весы. Почему они меньше всего склонны к расторжению отношений, рассказывает 24 Канал.

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Весы

Родившиеся под этим знаком зодиака очень серьезно относятся к отношениям и браку. Легкомыслие – это точно не о них.

Рядом с любимым человеком Весы проявляют свою романтичность и чувственность. Также они обожают комплименты.

Представители этого знака всегда пытаются найти баланс. Астрологи отмечают, что стихия Весов – воздух побуждает вступать в серьезные отношения с особой осторожностью. Впрочем, этот знак готов сделать все, чтобы сохранить свой брак.

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