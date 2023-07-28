Частина знаків схильні до розлучень більше, а дехто – навпаки. Так, з-поміж інших астрологи виділяють Терези. Чому вони найменш схильні до розірвання стосунків, розповідає 24 Канал.

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Терези

Народжені під цим знаком зодіаку дуже серйозно ставляться до стосунків і шлюбу. Легковажність – це точно не про них.

Поруч з коханою людиною Терези проявляють свою романтичність та чуттєвість. Також вони обожнюють компліменти.

Представники цього знаку завжди намагаються знайти баланс. Астрологи зауважують, що стихія Терезів – повітря спонукає вступати в серйозні стосунки з особливою обережністю. Втім, цей знак готовий зробити все, аби зберегти власний шлюб.

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Гороскоп для Терезів