Среди других знаков более склонны к гневу Овны и Скорпионы. Астрологи объяснили, почему именно, передает 24 Канал.
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Овен
Стихия этого знака – огонь. Овен может быстро вспыхнуть. Он импульсивен и прямой. Свои эмоции нередко могут выражать именно из-за крика. В гневе может наговорить слишком много лишнего. В то же время астрологи отмечают, что этот знак довольно быстро успокаивается.
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Скорпион
Астрологи отмечают, что это самый опасный знак. Ему присуща агрессивность, резкость и воинственность. У Скорпиона взрывной характер, поэтому он очень быстро может потерять контроль над собой.
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