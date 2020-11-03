У 10 випуску "Танців з зірками 2020" запрошеною суддею шоу стала Наталія Могилевська. У вечір Геловіну артистка перевтілилась у дружину Графа Дракули, в образі якого залюбки позував хореограф Григорій Чапкіс.

В інстаграмі Наталія Могилевська прокоментувала своє повернення на розважальне шоу. Артистка не стримувала захвату від того, що була екранною дружиною Григорія Чапкіса та разом з ним вийшла на сцену, щоб представити своє попурі.

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Привітайте, вчора я стала дружиною Григорія Чапкіса! У прямому ефірі Геловіна на "Танцях з зірками". Моєму чоловікові – 90, і він все ще чудово танцює, а руки цілує, виключно стаючи на коліно. Ось це чоловік! – зазначила вона.

Окрім цього, Наталія Могилевська вперше сиділа за столом журі та оцінювала виступи учасників, як четвертий експерт. Співачка зізналась, що від початку хотіла зайняти позицію подруги та підтримати всіх танцівників, адже з власного досвіду знає, наскільки складно щотижня показувати такі приголомшливі постановки.

"Я вперше була в журі "Танців із зірками", на тому ж паркеті, де зовсім недавно танцювала сама. Звичайно, я зайняла виключно позицію підтримки щодо учасників, тому що як ніхто інший знаю, яких зусиль це коштує", – додала Наталія Могилевська.

Виступ Наталії Могилевської на "Танцях з зірками": дивіться відео

Що відомо про 10 випуск "Танців з зірками"

1 листопада відбувся 10 прямий ефір розважального шоу "Танці з зірками 2020". І цей випуск став для учасників справжнім випробуванням. Все тому, що вперше на конкурсантів чекав танцювальний батл, а також обмін партнерами.

Не оминули організатори проєкту й західних традицій. У вечір Геловіну судді приміряли моторошні вбрання, а учасники шоу вийшли на паркет у містичних образах.

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