В 10 выпуске "Танцев со звездами 2020" приглашенной судьей шоу стала Наталья Могилевская. В вечер Хеллоуина артистка перевоплотилась в жену Графа Дракулы, в образе которого охотно позировал хореограф Григорий Чапкис.

В Инстаграме Наталья Могилевская прокомментировала свое возвращение на развлекательное шоу. Артистка не сдерживала восторга от того, что была экранной женой Григория Чапкиса и вместе с ним вышла на сцену, чтобы представить свое попурри.

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Поздравьте, вчера я стала женой Григория Чапкиса! В прямом эфире Хэллоуина на "Танцах со звездами". Моему мужу – 90, и он все еще прекрасно танцует, а руки целует, исключительно становясь на колено. Вот это мужчина!

– отметила она.

Кроме этого, Наталья Могилевская впервые сидела за столом жюри и оценивала выступления участников, как четвертый эксперт. Певица призналась, что изначально хотела занять позицию подруги и поддержать всех танцоров, ведь по собственному опыту знает, насколько сложно каждую неделю показывать такие потрясающие постановки.

"Я впервые была в жюри "Танцев со звездами", на том же паркете, где совсем недавно танцевала сама. Конечно, я заняла исключительно позицию поддержки в отношении участников, потому что как никто другой знаю, каких усилий это стоит", – добавила Наталья Могилевская.

Выступление Натальи Могилевской на" Танцах со звездами": смотрите видео

Что известно о 10 выпуске "Танцев со звездами"

1 ноября состоялся 10 прямой эфир развлекательного шоу "Танцы со звездами 2020". И этот выпуск стал для участников настоящим испытанием. Все потому, что впервые конкурсантов ждал танцевальный батл, а также обмен партнерами.

Не обошли организаторы проекта и западные традиции. В вечер Хеллоуина судьи примеряли жуткие наряды, а участники шоу вышли на паркет в мистических образах.

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