Зіркове подружжя Потапа і Насті Каменських є одним із найбільш обговорюваних в українському шоу-бізнесі. Прихильникам цікаво дізнаватися подробиці з особистого життя пари. Так, NK розповіла, чому тривалий час не хотіла весілля та приховувала стосунки із коханим.

Настя Каменських стала гостею нового випустку ютуб-шоу 2POPODCAST, де поспілкувалася з ведучими – Потапом та Позитивом. Артистка розповіла про свої стосунки з чоловіком, зокрема, зізналася, чому протягом тривалого часу була противником організації весілля.

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NK про весілля

Виконавиця зауважила, що довгий час вони з Потапом не лише не афішували стосунки, а й не думали про весілля. Зірка не хотіла, щоб її свято було таке ж, як у всіх інших. Не хотілося робити все як всі, одягати білу сукню.

В якийсь момент я прийшла до Льоші і сказала: "Мені просто хочеться. Пора". Тепер ми плануємо робити весілля щороку. Воно пролетіло за секунду, але було дуже крутим,

– розповіла зірка.

Стосунки Потапа і Насті Каменських

Співачка зізналася, що ніколи не перевіряє телефон чоловіка і це її свідомий вибір. Вона навіть може поспілкуватися з ним на пляжі щодо красивих жінок у купальниках, а також їх фігуру. Спершу, Потап всіляко намагався заховати телефон від коханої, проте потім зрозумів, що їй нецікаво дивитися, що там.

Каменських зізналася, що береже себе і їй не потрібно нічого перевіряти. Якщо коханий захоче віддати свою енергію іншій жінці, вона це відчує і відпустить на всі чотири сторони. Не брати телефон чоловіка – це її свідомий вибір.

Вона завжди скаже правду в очі. Ніколи нічого не робитиме за спиною. Це боляче. Це жорстко. Але це чесно,

– зауважив Потап.

Зірка дала пораду закоханим – не виявляти сумніви і недовіру коханій людині. Потрібно навчитися любити і поважати себе.

Настя Каменських у 2POPODCAST: дивіться відео онлайн