Звездная супружеская пара Потапа и Насти Каменских является одной из самых обсуждаемых в украинском шоу-бизнесе. Поклонникам интересно узнавать подробности из личной жизни пары. Так, NK рассказала, почему долгое время не хотела свадьбы и скрывала отношения с любимым.

Настя Каменских стала гостьей нового выпуска ютуб-шоу 2POPODCAST, где пообщалась с ведущими – Потапом и Позитивом. Артистка рассказала о своих отношениях с мужем, в частности, призналась, почему в течение длительного времени была противником организации свадьбы.

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NK о свадьбе

Исполнительница отметила, что долгое время они с Потапом не только не афишировали отношения, но и не думали о свадьбе. Звезда не хотела, чтобы ее праздник был такой же, как у всех остальных. Не хотелось делать все как все, надевать белое платье.

В какой-то момент я пришла к Леше и сказала: "Мне просто хочется. Пора". Теперь мы планируем делать свадьбы каждый год. Она пролетело за секунду, но была очень крутой,

- рассказала звезда.

Отношения Потапа и Насти Каменских

Певица призналась, что никогда не проверяет телефон мужа, и это ее сознательный выбор. Она даже может пообщаться с ним на пляже относительно красивых женщин в купальниках, а также их фигуре. Сначала Потап всячески пытался спрятать телефон от любимой, однако потом понял, что ей неинтересно смотреть, что там.

Каменских призналась, что бережет себя, и ей не нужно ничего проверять. Если любимый захочет отдать свою энергию другой женщине, она это почувствует и отпустит на все четыре стороны. Не брать телефон мужа – это ее сознательный выбор.

Она всегда скажет правду в глаза. Никогда ничего не будет делать за спиной. Это больно. Это жестко. Но это честно,

- заметил Потап.

Звезда дала совет влюбленным – не выказывать сомнения и недоверие любимому человеку. Нужно научиться любить и уважать себя.

Настя Каменских в 2POPODCAST: смотрите видео онлайн