Українська співачка Настя Каменських, що виступає під псевдонімом NK, вирушила на відпочинок у Туреччину разом з Потапом. Зірка ділиться з шанувальниками яскравими та еротичними фото в купальнику.

Настя Каменських днями вирушила з своїм чоловіком Потапом у Туреччину. Водночас жінка під час відпочинку не забуває про свою інстаграм-сторінку. Там вона публікує гарячі фото в купальнику та інші світлини.

Гаряче У боді без білизни: дружина Сергія Бабкіна засвітила груди – провокативне фото

Українська співачка поширила в мережі чергове гаряче фото. Настя бере від відпочинку максимум, тому встигає і релаксувати у воді, і влаштовувати сексуальні фотосесії, які одразу ж підкорюють мережу.

На ньому вона розслаблено позує в морі. Легкі хвилі тільки підкреслюють бездоганну фігуру Каменських та її еротичні вигини тіла. Вона поклала руки на воду й заплющила очі, а також сексуально підігнула одну ногу.

Для відпочинку в Туреччині Настя обрала білий купальник на зав'язці, який вдало підкреслював її груди. Також співачка залишила волосся розпущеним. Чергова пікантна світлина Каменських розбурхала мережу та досі набирає велику кількість вподобань.



Настя Каменських на морі / Instagram / @kamenskux