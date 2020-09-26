Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, отправилась на отдых в Турцию вместе с Потапом. Звезда делится с поклонниками яркими и эротичными фото в купальнике.

Настя Каменских на днях отправилась со своим мужем Потапом в Турцию. В то же время женщина во время отдыха не забывает о своей инстаграм-странице. Там она публикует горячие фото в купальнике и другие фотографии.

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Украинская певица опубликовала в сети очередное горячее фото. Настя берет от отдыха максимум, поэтому успевает и релаксировать в воде, и устраивать сексуальные фотосессии, которые сразу же покоряют сеть.

На фото она расслабленно позирует в море. Легкие волны только подчеркивают безупречную фигуру Каменских и ее эротические изгибы тела. Она положила руки на воду и закрыла глаза, а также сексуально подогнула одну ногу.

Для отдыха в Турции Настя выбрала белый купальник на завязке, который удачно подчеркивал ее грудь. Также певица оставила волосы распущенными. Очередная пикантная фотография Каменских взбудоражила сеть и до сих пор набирает большое количество предпочтений.



Настя Каменских на море / Instagram / @kamenskux