Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вкотре розбурхала уяву шанувальників провокативною світлиною. Вона позувала оголеною у ванній перед дзеркалом.

Артистка оприлюднила пікантну фотографія на особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать понад 5 мільйонів користувачів мережі.

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Настя Каменських полюбляє розбурхувати уяву шанувальників сексапільними фото. Вона часто постає перед камерою у мінімальній кількості одягу або й взагалі без нього. Співачка не соромиться демонструвати розкішне, спортивне тіло багатомільйонній аудиторії фанатів, які ніколи не залишають публікації без уваги.

NK цього разу вирішила зробити селфі у ванній. Вона позувала перед дзеркалом оголеною, що неабияк розбурхало мережу. Волосся знаменитість вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила виразний макіяж з акцентом на очах. Також увагу привертає чорний манікюр зірки.

Спорт, душ під музику, смачний сніданок і теплі слова рідним – мої обов'язкові атрибути класного ранку,

– поділилася в дописі Каменських.



Зваблива Настя Каменських / Instagram / @kamenskux