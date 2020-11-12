Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, взбудоражила воображение поклонников провокационной фотографией. Она позировала обнаженной в ванной перед зеркалом.

Артистка опубликовала пикантную фотографию на личной странице в инстаграм, за которой следят более 5 миллионов пользователей сети.

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Настя Каменских любит будоражить воображение поклонников сексапильными фото. Она часто предстает перед камерой в минимальном количестве одежды или вообще без нее. Певица не стесняется демонстрировать роскошное спортивное тело многомиллионной аудитории фанатов, которые никогда не оставляют публикации без внимания.

NK и в этот раз решила сделать сэлфи в ванной. Она позировала перед зеркалом обнаженной, изрядно взбудоражив сеть. Волосы знаменитость уложила в фирменные кудри, а на лице сделала выразительный макияж с акцентом на глазах. Также внимание привлекает черный маникюр звезды.

Спорт, душ под музыку, вкусный завтрак и теплые слова родным – мои обязательные атрибуты классного утра,

– поделилась в посте Каменских.



Обольстительная Настя Каменских​ / Instagram / @kamenskux