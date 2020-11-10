Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк в очередной раз похвасталась безупречной фигурой. Она позировала в одном из киевских заведений в дерзком образе.

За страницей Леси Никитюк в инстаграме следят более 3,5 миллиона пользователей сети. Фоловеры звезды с нетерпением ждут новых публикаций и она с радостью делится с ними новыми фотографиями и показывает события, происходящие в жизни.

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На днях Леся побывала в одном из лучших ресторанных комплексов Киева. Хотя заведения работают в карантинном режиме – до 22:00, однако Никитюк выбрала для выхода стильный наряд и сделала вечерний макияж, в котором смело можно танцевать и отдыхать хоть до утра.

На фото, которое блогерша распространила в своем профиле, она позирует в черном кроп-топе с длинным рукавом и кожаной мини-юбке, что украшена маленькими ремешками. Знаменитость решила дополнить дерзкий look аксессуарами, поэтому на руки надела часы и бралет, шею украсила серебряными лаконичными подвесками, а уши – серьгами-кольцами.

Волосы красавица-блондинка уложила ровно, а на лице сделала эффектный макияж: глаза подчеркнула с помощью коричневых теней и нарисовала на веках черную стрелочку, а на губы нанесла помаду нюдового цвета.



Соблазнительный образ Леси Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk