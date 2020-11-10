Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк вкотре похизувалася бездоганною фігурою. Вона позувала в одному з київських закладів у зухвалому образі.

За сторінкою Лесі Нікітюк в інстаграмі стежать понад 3,5 мільйони користувачів мережі. Фоловери зірки з нетерпінням чекають на нові публікації і вона з радістю ділиться з ними новими світлинами та показує події, що відбуваються у житті.

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Днями Леся побувала в одному з найкращих ресторанних комплексів Києва. Хоча заклади працюють у карантинному режимі – до 22:00, проте Нікітюк обрала для виходу стильне вбрання та зробила вечірній макіяж, у якому сміливо можна танцювати і відпочивати хоч до ранку.

На фото, яке блогерка поширила у своєму профілі, вона позує в чорному кроп-топі на довгий рукав і шкіряній мініспідниці, що задекорована маленькими ремінцями. Знаменитість вирішила доповнити зухвалий look аксесуарами, тому на руки одягнула годинник і бралет, шию прикрасила срібними лаконічними підвісками, а вуха – сережками-кільцями.

Волосся красуня-білявка вклала рівно, а на обличчі зробила ефектний макіяж: очі підкреслила за допомогою коричневих тіней і намалювала на повіках чорну стрілочку, а на губи нанесла помаду нюдового кольору.



Спокусливий образ Лесі Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk