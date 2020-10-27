Популярна українська виконавиця Настя Каменських показала, як виглядає зранку, а також поділилася секретами, що допомагають їй завжди виглядати неперевершено.

Нове фото з'явилося на особистій сторінці NK в інстаграмі. Там за її акаунтом стежать понад 5 мільйонів користувачів мережі, серед яких багато дівчат, тому артистка часто ділиться різноманітними б'юті-порадами.

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Каменських позувала перед камерою у кольоровому халаті, волосся зібрала у пучок зверху і одягнула на голову рожеву пов'язку. На обличчя зірка не наносила косметики, а показала натуральну вроду. Також у дописі Настя назвала 6 основних секретів, які допомагають їй чудово виглядати зранку.

Секрети краси від Насті Каменських