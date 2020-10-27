У халаті та без макіяжу: Настя Каменських показала ранковий образ і поділилася секретами краси
Популярна українська виконавиця Настя Каменських показала, як виглядає зранку, а також поділилася секретами, що допомагають їй завжди виглядати неперевершено.
Нове фото з'явилося на особистій сторінці NK в інстаграмі. Там за її акаунтом стежать понад 5 мільйонів користувачів мережі, серед яких багато дівчат, тому артистка часто ділиться різноманітними б'юті-порадами.
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Каменських позувала перед камерою у кольоровому халаті, волосся зібрала у пучок зверху і одягнула на голову рожеву пов'язку. На обличчя зірка не наносила косметики, а показала натуральну вроду. Також у дописі Настя назвала 6 основних секретів, які допомагають їй чудово виглядати зранку.
Секрети краси від Насті Каменських
- Засинає до півночі (точніше в 21:30, максимум в 22:00). NK зазначає, що саме у цей час виробляється гормон сну, який допомагає добре виглядати, продовжити молодість і боротися зі стресом.
- Щоб зранку обличчя мало свіжий вигляд, виконавиця випиває свою нрорму води до 16:00. Потім, за декілька годин до сну, можна зробити ще максимум декілька ковтків.
- В кімнаті перед сном повинно бути достатньо прохолодно і повністю темно.
- Щоб шкіра не сушилася, потрібно звертати увагу на вологість в кімнаті. Увімкнене опалення сушить повітря, тому ідеально було б мати зволожувач.
- Крем знаменитість наносить не безпосередньо перед сном, а за пів години до нього. Таким чином його впитує не подушку, а обличчя.
- Після пробудження робить легкий масаж обличчя (техніку можна знайти в інтернеті). Варто приділити масажу хоча б 5 хвилин зранку і обличчя одразу "прокидається".