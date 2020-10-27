Популярная украинская исполнительница Настя Каменских показала, как выглядит утром, а также поделилась секретами, которые помогают ей всегда выглядеть непревзойденно.

Новое фото появилось на личной странице NK в инстаграме. Там за ее аккаунтом следят более 5 миллионов пользователей сети, среди которых много девушек, поэтому артистка часто делится разнообразными бьюти-советами.

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Каменских позировала перед камерой в цветном халате, волосы собрала в пучок и надела на голову розовую повязку. На лицо звезда не наносила косметики, а показала натуральную красоту. Также в заметке Настя назвала 6 основных секретов, которые помогают ей прекрасно выглядеть утром.

Секреты красоты от Насти Каменских