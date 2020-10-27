В халате и без макияжа: Настя Каменских показала утренний образ и поделилась секретами красоты
Популярная украинская исполнительница Настя Каменских показала, как выглядит утром, а также поделилась секретами, которые помогают ей всегда выглядеть непревзойденно.
Новое фото появилось на личной странице NK в инстаграме. Там за ее аккаунтом следят более 5 миллионов пользователей сети, среди которых много девушек, поэтому артистка часто делится разнообразными бьюти-советами.
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Каменских позировала перед камерой в цветном халате, волосы собрала в пучок и надела на голову розовую повязку. На лицо звезда не наносила косметики, а показала натуральную красоту. Также в заметке Настя назвала 6 основных секретов, которые помогают ей прекрасно выглядеть утром.
Секреты красоты от Насти Каменских
- Засыпает до полуночи (точнее в 21:30, максимум в 22:00). NK отмечает, что именно в это время вырабатывается гормон сна, который помогает хорошо выглядеть, продлить молодость и бороться со стрессом.
- Чтобы по утрам лицо имело свежий вид, исполнительница выпивает свою норму воды до 16:00. Затем, за несколько часов до сна, можно сделать еще максимум несколько глотков.
- В комнате перед сном должно быть достаточно прохладно и полностью темно.
- Чтобы кожа не была сухой, нужно обращать внимание на влажность в комнате. Включенное отопление сушит воздух, поэтому идеально было бы иметь увлажнитель.
- Крем знаменитость наносит не непосредственно перед сном, а за полчаса до него. Таким образом его впитывает не подушка, а лицо.
- После пробуждения делает легкий массаж лица (технику можно найти в интернете). Стоит уделить массажу хотя бы 5 минут утром и лицо сразу "просыпается".