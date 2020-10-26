Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, хорошо разбирается в трендах и постоянно демонстрирует хорошие осенние образы. На этот раз Настя примерила молочный свитер, который соединила с кожаной курткой и модной шляпкой.

Как на различных светских мероприятиях, так и в повседневной жизни известная исполнительница Настя Каменских демонстрирует безупречное знание стиля. На своей странице в инстаграме знаменитость опубликовала фотографии в новом осеннем образе.

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Несколько дней назад Настя Каменских прогулялась по Киеву вместе с мужем Потапом и подругой. Пользуясь случаем, супруги зашли на обед в ресторан шеф-повара Эктора Хименеса-Браво.

Образ Насти Каменских

Для идеального осеннего аутфита Настя надела черные лосины и молочный теплый свитер. Такой наряд она соединила с черной кожаной курткой и сумочкой в тон. Каменских удачно дополнила образ черными ботинками на шнуровке и на массивной подошве, а также кожаным беретом, который очень подходил певице.

Настя уложила волосы нежными локонами и сделала макияж. Она подчеркнула глаза коричневыми тенями и черными длинными стрелками, а губы накрасила бежевой матовой помадой. Артистка красиво позировала на фоне зелени.

В этом look чувствую себя парижанкой. На улице холодает и я этому даже рада. Можно наконец закутываться в уютные свитера и создавать интересные многослойные образы,

– подписала фото Настя Каменских.



Настя Каменских / Instagram / @kamenskux



Настя Каменских / Instagram / @kamenskux