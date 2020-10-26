Популярна українська співачка Настя Каменських, що виступає під псевдонімом NK, добре знається на трендах та постійно демонструє гарні осінні образи. Цього разу Настя приміряла молочний светр, який поєднала з шкіряною курткою та модним капелюшком.

Як на різних світських заходах, так і в повсякденному житті відома виконавиця Настя Каменських демонструє бездоганне знання стилю. На своїй сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала світлини в новому осінньому образі.

Читайте також У звабливій сукні: Тіна Кароль вразила вбранням від улюбленого модельєра на "Танцях з зірками"

Кілька днів тому Настя Каменських прогулялась Києвом разом з чоловіком Потапом та подругою. Користуючись нагодою, подружжя зайшло на обід до ресторану шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво.

Образ Насті Каменських

Для ідеального осіннього аутфіту Настя одягнула чорні лосини та молочний теплий светр. Таке вбрання вона поєднала з чорною шкіряною курткою та сумочкою в тон. Каменських вдало доповнила образ чорними черевиками на шнурівці та на масивній підошві, а також шкіряним беретом, який дуже личив співачці.

Настя вклала волосся ніжними локонами та зробила макіяж. Вона підкреслила очі коричневими тінями та чорними довгиим стрілками, а губи нафарбувала бежевою матовою помадою. Артистка гарно позувала на тлі зелені.

У цьому look почуваюсь парижанкою. На вулиці холоднішає і я цьому навіть рада. Можна нарешті закутуватись у затишні светри й створювати цікаві багатошарові образи,

– підписала фото Настя Каменських.



Настя Каменських / Instagram / @kamenskux



Настя Каменських / Instagram / @kamenskux