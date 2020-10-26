У молочному светрі та шкіряній куртці: Настя Каменських показала ідеальний осінній образ
Популярна українська співачка Настя Каменських, що виступає під псевдонімом NK, добре знається на трендах та постійно демонструє гарні осінні образи. Цього разу Настя приміряла молочний светр, який поєднала з шкіряною курткою та модним капелюшком.
Як на різних світських заходах, так і в повсякденному житті відома виконавиця Настя Каменських демонструє бездоганне знання стилю. На своїй сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала світлини в новому осінньому образі.
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Кілька днів тому Настя Каменських прогулялась Києвом разом з чоловіком Потапом та подругою. Користуючись нагодою, подружжя зайшло на обід до ресторану шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво.
Образ Насті Каменських
Для ідеального осіннього аутфіту Настя одягнула чорні лосини та молочний теплий светр. Таке вбрання вона поєднала з чорною шкіряною курткою та сумочкою в тон. Каменських вдало доповнила образ чорними черевиками на шнурівці та на масивній підошві, а також шкіряним беретом, який дуже личив співачці.
Настя вклала волосся ніжними локонами та зробила макіяж. Вона підкреслила очі коричневими тінями та чорними довгиим стрілками, а губи нафарбувала бежевою матовою помадою. Артистка гарно позувала на тлі зелені.
У цьому look почуваюсь парижанкою. На вулиці холоднішає і я цьому навіть рада. Можна нарешті закутуватись у затишні светри й створювати цікаві багатошарові образи,
– підписала фото Настя Каменських.
Настя Каменських / Instagram / @kamenskux
Настя Каменських / Instagram / @kamenskux