21-річний син Вікторії та Девіда Бекхемів нещодавно освідчився 25-річній дочці мільярдера Ніколі Пельтц. Бруклін вже давно публікує відверті фото з коханою, а востаннє сфотографував наречену в напівпрозорому пеньюарі у розкішному маєтку.

Заручини Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц після 9 місяців роману стали однією з найгучніших подій Голлівуду за останні кілька місяців. В інстаграм-профілях закохані вже давно демонстрували свої почуття, а під час тривалого карантину жили разом у будинку дівчини в США. Бруклін сфотографував наречену в домашньому образі, й виглядає вона надзвичайно звабливо.

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Нікола Пельтц без косметики постала перед об'єктивом коханого у просторому маєтку зі скульптурами та сучасним дизайном. На ній був лише напівпрозорий чорний пеньюар на бретелях та з мереживом на грудях. Коротке вбрання повністю оголювало стрункі ніжки акторки, а денне світло окреслювало жіночну фігуру.

"Мій наречений такий талановитий", – лаконічно прокоментувала наречена Бекхема світлину його авторства.

Весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц

Пара планує одразу два весілля – у Великій Британії та США, витрати за які візьме на себе батько-мільярдер акторки Нельсон Пельтц. Над весільною сукнею Ніколи Пельтц буде працювати модельєрка та свекруха Вікторія Бекхем, а молодші брати й сестра Брукліна стануть друзями наречених. Знамениті батьки фотографа подарують новоспеченому подружжю власний будинок у Лондоні.

Також нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація про те, що син Бекхемів обирає дату весілля під графік принца Гаррі та Меган Маркл. На церемонії також буде присутній хрещений батько Брукліна Елтон Джон. Загалом, весілля пари стане одним із найпопулярніших завдяки зв'язкам його батьків.