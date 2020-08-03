21-летний сын Виктории и Дэвида Бекхэмов недавно сделал 25-летней дочери миллиардера Николы Пельтц предложение. Бруклин уже давно публикует откровенные фото с любимой, а последний раз сфотографировал невесту в полупрозрачном пеньюаре в роскошном имении.

Помолвка Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц после 9 месяцев романа стала одним из самых громких событий Голливуда за последние несколько месяцев. В инстаграм-профилях влюбленные уже давно демонстрировали свои чувства, а во время длительного карантина жили вместе в доме девушки в США. Бруклин сфотографировал невесту в домашнем образе, и выглядит она очень соблазнительно.

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Никола Пельтц без косметики предстала перед объективом любимого в просторном имении со скульптурами и современным дизайном. На ней был только полупрозрачный черный пеньюар на бретелях и с кружевом на груди. Короткий наряд полностью обнажал стройные ножки актрисы, а дневной свет очерчивал женственную фигуру.

"Мой жених такой талантливый", – лаконично прокомментировала невеста Бекхэма фотографию его авторства.

Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц

Пара планирует сразу две свадьбы – в Великобритании и США, расходы за которые возьмет на себя отец-миллиардер актрисы Нельсон Пельтц. Над свадебным платьем Николы Пельтц будет работать модельер и свекровь Виктория Бекхэм, а младшие братья и сестра Бруклина станут друзьями невест. Знаменитые родители фотографа подарят новоиспеченным супругам собственный дом в Лондоне.

Также недавно в СМИ появилась информация о том, что сын Бекхэмов выбирает дату свадьбы под график принца Гарри и Меган Маркл. На церемонии также будет присутствовать крестный отец Бруклина Элтон Джон. В общем, свадьба пары станет одной из самых популярных благодаря связям его родителей.