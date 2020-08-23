Фронтвумен популярного гурту The Hardkiss Юлія Саніна приміряла жіночний сексуальний образ. Співачка влаштувала зйомку в напівпрозорій чорній сукні, кадри з якої розбурхали мережу.

Знаменита артистка та учасниця нового сезону проєкту "Танці з зірками" Юлія Саніна знялась у звабливій фотосесії, результати якої з'явились на сторінці співачки в інстаграмі. Публіка, яка звикла до зірки в епатажних образах на сцені поряд з чоловіками, побачила її ніжною та сексуальною.

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Для зйомки вона обрала чорну сукню, яка повністю облягала її струнку фігуру. Верх вбрання був напівпрозорий з довгими рукавами, тому Юлія Саніна засвітила в кадрі білизну. Під сукню вона одягла чорний бюстгальтер без бретелей, який сексуально підкреслив її груди. Низ повністю оголював ніжку співачки, а широкий пояс виділяв тендітну талію. Ефектною позою вона акцентувала на апетитних сідницях, а вигини її тіла звели з розуму 36-тисячну аудиторію.

Образ Саніної довершили масивні золоті сережки, укладка та макіяж з сяючими тінями та нюдовою помадою. Зірка не дивилась в об'єктив, закинувши голову назад і заплющивши очі. Така пікантна поза лише додала еротики кадру, який фронтвумен The Hardkiss показала в кольорі та чорно-білим.

Під час зйомки співачка приміряла ще один не менш відвертий образ. Юлія Саніна постала в оригінальній чорній сукні у футуристичному стилі. Вбрання з об'ємними прозорими рукавами й шифоновим низом з розрізом до стегон виглядало дуже зухвало й сексуально водночас.

У незвичній сукні знаменитість позувала сидячи на стільці й стоячи, проте обидві пози вигідно підкреслювали її стрункі ніжки. Макіяж був насиченішим: з темною помадою й виділеними очима.