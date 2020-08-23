Фронтвумен популярной группы The Hardkiss Юлия Санина примерила женственный и сексуальный образ. Певица устроила съемку в полупрозрачном черном платье, кадры с которой взбудоражили сеть.

Знаменитая артистка и участница нового сезона проекта "Танцы со звездами" Юлия Санина снялась в обольстительной фотосессии, результаты которой появились на странице певицы в инстаграме. Публика, привыкшая к звезде в эпатажных образах на сцене рядом с мужчинами, увидела ее нежной и сексуальной.

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Для съемки она выбрала черное платье, которое полностью облегало ее стройную фигуру. Верх наряда был полупрозрачный с длинными рукавами, поэтому Юлия Санина засветила в кадре белье. Под платье она надела черный бюстгальтер без бретелек, который сексуально подчеркнул ее грудь. Низ полностью обнажал ножку певицы, а широкий пояс выделял хрупкую талию. Эффектной позой она акцентировала на аппетитных ягодицах, а изгибы ее тела свели с ума 36-тысячную аудиторию.

Образ Саниной довершили массивные золотые серьги, укладка и макияж с сияющими тенями и нюдовой помадой. Звезда не смотрела в объектив, запрокинув голову назад и закрыв глаза. Такая пикантная поза лишь добавила эротики кадру, который фронтвумен The Hardkiss показала в цвете и черно-белым.

Во время съемки певица примерила еще один не менее откровенный образ. Юлия Санина предстала в оригинальном черном платье в футуристическом стиле. Наряд с объемными прозрачными рукавами и шифоновым низом с разрезом до бедер выглядел очень вызывающе и сексуально одновременно.

В необычном платье знаменитость позировала сидя на стуле и стоя, однако обе позы выгодно подчеркивали ее стройные ножки. Макияж был насыщеннее: с темной помадой и выделенными глазами.