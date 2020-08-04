24-річна українська модель Дарина Кирилюк запевняє, що ввечері 31 липня на їхню компанію вчинили напад охоронці пляжу в Туреччині. Проте представники пляжу Момо поширили відео з камер спостереження, які нібито зафіксували, як бойфренд зірки побив її на парковці закладу.

Після оприлюднення Дариною Кирилюк наслідків жорстокого побиття працівниками служби безпеки одного з комплексів в місті Чемше, скандал набув розголосу у світовій пресі. Дівчина заявила, що представники пляжу намагаються перекрутити справу на свою користь, підставивши все так, ніби її бойфренд напав на неї. Турецьке видання Snob Magazine на ютуб-каналі поширило відео інциденту, на якому фігурують лише модель з хлопцем та друзі пари.

До теми Українську модель Дарину Кирилюк побили на курорті в Туреччині: моторошне фото

Представники пляжу Момо спростовують твердження Дарини Кирилюк й запевняють, що їхні охоронці до побиття дівчини ніяк не причетні. Вони запевнили, що служба безпеки була змушена втрутитись у конфлікт, який стався на парковці. Крім того, опоненти стверджують, що модель поводилась агресивно.

Проблема не має нічого спільного з пляжем Момо, як повідомила Дар'я Кирилюк. Сцена насильства відбулась лише між ними,

– повідомили представники пляжу.

На кардах з камер відеоспостереження видно, як хлопець спочатку штовхає дівчину, унаслідок чого вона опиняється на підлозі, а потім молодик нахиляється над нею, щоб поговорити. Поряд з ними є люди, які спостерігають за подіями збоку.

Реакція Дарини Кирилюк на відео

У коментарях модель заявила, що її бойфренд ніколи не бив її. За її словами, на відео зафіксовані кадри, як він допомагає коханій отямитись від пережитого. Раніше Дарина повідомляла, що пережила панічну атаку під час нападу. Вона вимагає оприлюднення сцени всього інциденту, а не лише фінальних кадрів.

Мій хлопець ніколи мене не бив! У мене був посттравматичний стрес від бійки в Момо. Це божевілля! Мій хлопець намагався мене заспокоїти! Момо намагається відкупитися,

– написала зірка у коментарях до відео.



Реакція Дарини Кирилюк на відео побиття / Скриншот з соцмереж

Місцева поліція розпочала розслідування справи та спілкується з друзями моделі Кирилюк та трьома охоронцями, які нібито вчинили напад на компанію. Жодних фотографій інших передбачуваних жертв наразі немає.

Проте на побиття Дарини Кирилюк в Туреччині відреагувало МВС. Заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розраховує на об'єктивне, прозоре та швидке розслідування і притягнення винних до відповідальності.

Побиття Дарини Кирилюк: відео