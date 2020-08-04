Модель Дарина Кирилюк опублікувала моторошне фото після нападу, який стався у турецькому курортному місті Чемше. Що відомо про інцидент – дізнавайтесь на LifeStyle 24.

Що сталось із Дариною Кирилюк

В інстаграмі Дарина Кирилюк опублікувала кадри після її побиття у Туреччині. Модель зізналась, що відпочивала з друзями та своїм бойфрендом на пляжі Момо. Напали на них не інші туристи, а охорона пляжу. Служба безпеки, за словами Дарини Кирилюк, не зважала на стать опонента і травмувала як дівчат, так і хлопців. Під час інциденту дівчина мала панічну атаку.

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"Я не хочу мовчати і розповім історію, що трапилося зі мною, моїм хлопцем і нашою групою. На нас напала служба безпеки пляжу Момо (Чешме, Туреччина). Чотири дівчини були побиті по обличчю (включаючи мене), і хлопці сильно постраждали... Ми не повинні закривати очі на те, що сталося", – розповіла Дарина Кирилюк, додавши фото після побиття.

Наразі модель звернулась до турецької поліції та зафіксувала факт побиття. Водночас Дарина Кирилюк не розголошує, що стало причиною для нападу охоронців.

Дарина Кирилюк також розповіла, що представники пляжу приховують відео з камер спостереження. Вони намагаються перекрутити інцидент проти жертв, зазначаючи, що насправді хлопець моделі напав на неї.

"Сором вам, брехуни! Ми хочемо, щоб відео з камер спостереження передали вже сьогодні! Те, що пляжний клуб Момо не хоче звільняти нападників, означає, що у них є що приховувати. І вони винні! Я люблю Туреччину, і це прекрасна країна, але дуже сумно, що подібне може статися у ХХІ столітті", – заявила Дарина Кирилюк.

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