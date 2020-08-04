Модель Дарья Кирилюк опубликовала жуткие кадры после нападения, которое произошло в турецком курортном городе Чемше. Что известно об инциденте – узнавайте на LifeStyle 24.

Что случилось с Дарьей Кирилюк

В инстаграме Дарья Кирилюк опубликовала кадры после ее избиения в Турции. Модель призналась, что отдыхала с друзьями и своим бойфрендом на пляже Момо. Напали на них не другие туристы, а охрана пляжа. Служба безопасности, по словам Дарьи Кирилюк, не обращала внимание на пол оппонента и травмировала как девушек, так и парней. Во время инцидента у девушки случилась паническая атака.

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"Я не хочу молчать и расскажу историю, что случилось со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и ребята сильно пострадали... Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло", – рассказала Дарья Кирилюк, добавив фото после избиения.

Сейчас модель обратилась в турецкую полицию и зафиксировала факт избиения. В то же время Дарья Кирилюк не разглашает, что стало причиной нападения охранников.

Дарья Кирилюк также рассказала, что представители пляжа скрывают видео с камер наблюдения. Они пытаются перекрутить инцидент против жертв, отмечая, что на самом деле парень модели напал на нее.

"Стыд вам, лжецы! Мы хотим, чтобы видео с камер наблюдения передали уже сегодня! То, что пляжный клуб Момо не хочет увольнять нападавших, означает, что им есть что скрывать. И они виноваты! Я люблю Турцию, и это прекрасная страна, но очень печально, что подобное может произойти в ХХІ веке", – заявила Дарья Кирилюк.

Дарью Кирилюк избили: реакция сети

Сейчас представители пляжного клуба Момо не комментируют скандал. Вместе с тем в комментариях к сообщению многие пользователи сети стали на защиту Дарьи Кирилюк, отметив, что это не приемлемое поведение охранников. Но хейтеры обратили внимание на то, что девушка не рассказывает о причинах избиения.

В то же время министр культуры и туризма Турции уже публично осудил действия охранников. Мехмет Нури Эрсой отметил, что такая агрессия не должна иметь места в курортной Турции.

"Я осуждаю чудовищное нападение в Чешме в пятницу вечером. Этого не должно быть в туристическом районе, особенно в отношении женщины", – подчеркнул политик.

Что известно о Дарье Кирилюк

Дарья Кирилюк родилась в Украине и в возрасте 18 лет начала модельную карьеру. Первую же профессиональную съемку для красавицы организовала ее мама, о чем девушка рассказала в одном из интервью. Тогда Дарья Кирилюк задумалась о покорении подиума и воплотила все в США. В совершеннолетнем возрасте украинка подписала контракт с агентством в Лос-Анджелесе и работала манекенщицей в Италии, Германии и Франции.

Относительно личной жизни, Дарья Кирилюк имеет бойфренда, с которым часто публикует совместные фото с отдыха. Однако его имя пока неизвестно.